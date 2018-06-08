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Златан Ибрагимович не поедет на чемпионат мира из-за шведских СМИ

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что не попал в заявку сборной Швеции на чемпионат мира из-за влияния шведских СМИ.

"Таков уж у шведских СМИ склад ума. Я не ношу типичное шведское имя, не веду себя как типичный швед, хотя при этом остаюсь рекордсменом сборной по голам. Чемпионат мира – это самый большой праздник в футболе. Все лучшие игроки будут там. А Златана не будет… должен быть, но не будет", - цитирует Ибрагимовича Football Italia.
Теги: Ибрагимович Сборная Швеции
Сегодня, 18:50
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
шведа боснийско-хорватского происхождения цитирует итальянское издание на тему чемпионата в России) забавно)))


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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