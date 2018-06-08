Златан Ибрагимович не поедет на чемпионат мира из-за шведских СМИ

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что не попал в заявку сборной Швеции на чемпионат мира из-за влияния шведских СМИ."Таков уж у шведских СМИ склад ума. Я не ношу типичное шведское имя, не веду себя как типичный швед, хотя при этом остаюсь рекордсменом сборной по голам. Чемпионат мира – это самый большой праздник в футболе. Все лучшие игроки будут там. А Златана не будет… должен быть, но не будет", - цитирует Ибрагимовича Football Italia.