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Новый клуб в Краснодаре получит название "Екатеринодар"

Новый клуб в Краснодаре, который де-факто сменит обанкротившуюся "Кубань" получит название "Екатеринодар".

Ранее планировалась, что команда будет называться "Урожай".

"Матч ТВ"
Сегодня, 18:05
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7
(3)
№7 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 19:50) #
  • -1
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Цитата: Босх
Екатеринодар-это красиво.
А "Урожай"...не звучит. Слишком совково...



Солнцедар еще красивее.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: alx64 (Сегодня, 19:07) #
  • -2
  •  (4)

вот еще одно га***************о появитсяс автобусом да и грязной игрой!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 18:42) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: Босх
Екатеринодар-это красиво.
А "Урожай"...не звучит. Слишком совково..

Лети дальше... Красивый...


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ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 18:36) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Помянем Кубань...Интересная была команда,играющая...Жаль,загубили...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:26) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Как ни назови, один хрен толку не будет. Хоть ФК Екатерина Великая назови.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 18:22) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Екатеринодар-это красиво.
А "Урожай"...не звучит. Слишком совково...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 18:11) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
disappointed_relieved
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
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