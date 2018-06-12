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Антуан Гризманн: сообщу о своём решении после чемпионата мира–2018

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн на сегодняшней пресс-конференции отказался говорить о своём будущем, несмотря на появившуюся ранее в прессе информацию.

"Я не буду говорить о трансфере. Знаю, что все ждали заявления о моём решении, но о решении я сообщу, когда вернусь с чемпионата мира", - цитирует Гризманна "Чемпионат.сом".
Теги: Гризманн Атлетико Сборная Франции
Сегодня, 18:09
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