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Жером Боатенг: мы обязательно посмотрим матч между сборными России и Саудовской Аравии

Футболисты сборной Германии будут все вместе смотреть матч открытия чемпионата мира-2018 между командами России и Саудовской Аравии, заявил защитник немецкой сборной Жером Боатенг.

"Мы обязательно посмотрим матч между сборными России и Саудовской Аравии сегодня вечером, это же первая игра на чемпионате мира. Мы все вместе будем ее смотреть", - цитирует Боатенга "Р-Спорт".
Теги: Боатенг Сборная Саудовской Аравии Сборная России
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