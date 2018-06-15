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Сочинское безумие: шоу Криштиану Роналду указало на проблемы фаворитов
Матч сборных Испании и Португалии в первом туре чемпионата мира рассматривался в качестве главного события группового этапа. Перед матчем команд-фаворитов группы B было опасение, что вместо яркой игры соперники начнут «расшаркиваться» друг перед другом, а матч не оправдает ожиданий. К счастью, футболисты превзошли все ожидания, устроив безумный испано-португальский карнавал в самом весёлом городе чемпионата мира 2018 года. Rusfootball.info – о безумной голевой феерии на «Фиште».
Футболисты Испании и Португалии слишком хорошо знают друг друга, чтобы готовить какие-то тактические сюрпризы. Козыри обеих команд отлично известны, поэтому вряд ли стоило ждать особых изысков и неожиданностей в построениях. Ничуть не повлияла на испанцев и неожиданное увольнение главного тренера за несколько дней до старта чемпионата мира. Фернандо Йерро, сменивший Хулена Лопетеги у руля «Красной фурии», весь отборочный цикл провёл рядом со своим бывшим начальником, поэтому получилась своеобразная операция «приемник». Если уж эта отставка как-то и могла повлиять на испанцев, то только в психологическом плане, чего, впрочем, по всей видимости, не произошло.
Главным сюрпризом стала окраска испанцев. «Красная фурия» была вовсе не красной, а белой. В остальном все ходы испанцев прекрасно читались, как и стремление Португалии сыграть вторым номером, рассчитывая на результативные действия Криштиану Роналду. Со времён Паулетты в Португалии так и не появился забивной форвард, который решил бы главную проблему национальной команды. Португальцы пробовали разные варианты, но, к сожалению, Андре Силва так и не научился много забивать в «Милане». Гонсало Гедеш недавно оформил в составе португальцев в товарищеском матче дубль, но 21-летний, всё же, является полузащитником, а не нападающим. Если он и занимает место впереди, то с края атаки.
Криштиану Роналду уже 33. Страшно представить, что будет с португальцами на следующем чемпионате мира через четыре года. Но пока великому нужно думать о сегодняшнем дне: Криштиану в очередной раз доказал, что с португальцами в России надо будет считаться. С таким форвардом сборная Португалии совершенно точно будет претендовать на самые высокие места.
Сам себе бомбардир
План Фернанду Сантуша, который привёл португальцев к победе два года назад на чемпионате Европы, за последние годы не изменился. Главное – максимальная компактность и быстрый переход в контратаки. План, в целом, работал не слишком хорошо. Карта перехватов португальской сборной – наглядное доказательство. Одной из причин неработающего плана стала нелучшая игра Вильяма Карвальо – едва ли не единственного чистого опорника сборной Португалии. Номинально позицию в опорной зоне занимал и Жоао Моутиньо, но он является классическим глубокопосаженным плеймейкером, а не опорником-разрушителем. Проблемы с планом, направленным на контригру, были особенно заметны в концовке, когда португальцы оказались в роли отыгрывающихся. Подопечным Фернандо Сантуша нужно было быстрее перехватывать мяч и идти вперёд, чтобы спасти игру. Но с этим компонентом у них явно не заладилось, испанцы здорово наладили контроль, хотя не делали для этого ничего особенного. С 60-й по 90-ю минуты португальцы сделали всего три (!!) перехвата. Испанцы безраздельно владели инициативой, сделав за матч 733 точные передачи. Португальцы за игру точно пасовали более чем в два раза реже (348).
Фактически, вся тактика сборной Португалии свелась к игре через Роналду. Сегодня лидер справился со своей задачей и приблизил себя к очередному золотому мячу. При этом все три мяча португальской сборной были совсем необязательными и стали следствием ошибок соперника. Примечательно, что в двух случаях Криштиану Роналду выступил ассистентом для самого себя. Так, лидер португальцев сам заработал пенальти и штрафной, с которых забивал первый и третий мячи. Да и в случае со вторым голом результативный пас Гедеша трудно назвать настоящим ассистированием.
Оружие португальцев сработало, но можно ли на одном Криштиану Роналду далеко пройти на чемпионате мира? – Наверное, нет. Впрочем, выводы по одной встрече делать тоже преждевременно. Но, признаем, чемпионы Европы совсем не впечатлил, чего не скажешь о Криштиану.
По заветам чемпионов Европы и мира
Испанцы провели довольно качественный матч, в котором они напоминали сами себя образца золотых времён – побед на чемпионате мира и Европы. Отличный контроль мяча, идеально точные передачи (92%), великолепная комбинационная игра. Правда, создаётся впечатление, что пока испанцы ещё не решили, как конвертировать своё владение в голевые моменты. Все три гола «Красной фурии» совершенно не вытекали из такой игры. Диего Коста забивал за счёт своей наглости и готовности толкаться в любой точке поля, Начо нанёс удар, который явно войдёт в историю по своей красоте и точности. Но и этот выстрел стал, скорее, результатом стечения обстоятельств, а не выведения игрока «Реала» на ударную позицию.
При великолепной игре Диего Косты пока не видно его взаимодействия с остальной командой. Испано-бразилец предпочитает свой силовой футбол, напоминающий его выступление за «Челси». В то же время испанцы играют иначе, исповедуя футбол в стиле Гвардиолы и «Барселоны» (если уж совсем упростить понятия). Возможно, именно нетипичные для такой командной игры действия Диего Косты станут главным оружием испанцев. По крайней мере, такой форвард точно не помешает «Красной фурии», но, конечно, Давид Вилья в свои лучшие годы сочетался бы с игрой Испании гораздо лучше.
В целом, испанцы упустили важную победу. Глупые ошибки подарили Португалии три забитых мяча, да ещё и сверхнадёжный Де Хеа сыграл в нетипичной для себя манере, напомнив о первом годе в «Манчестер Юнайтед». Ничья вряд ли удовлетворила подопечных Фернандо Йерро. Судя по сегодняшнему матчу Марокко – Иран, аутсайдеры группы B будут «драться» за очки. Впрочем, это должно больше заботить
португальцев, не может ведь Криштиану Роналду вытаскивать каждый матч.
Чемпионат мира-2018
Группа B / 1-й тур
Стадион: Фишт (Сочи, Россия)
Португалия – Испания 3:3
Голы: Роналду, 5 (пен.), 45, 88, Коста, 25, 56, Начо, 58
Португалия: Патрисиу, Седрик, Пепе, Фонте, Геррейро, Бруну Фернандеш, (Мариу, 69), Моутиньо, Карвальо, Гуэдеш, (Силва, 83), Бернарду Силва, (Куарежма, 73), Роналду.
Испания: де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста, Сильва, Иско, Диего Коста, (Аспас, 78).
Предупреждения: Бускетс, 19, Фернандеш, 28
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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Футболисты Испании и Португалии слишком хорошо знают друг друга, чтобы готовить какие-то тактические сюрпризы. Козыри обеих команд отлично известны, поэтому вряд ли стоило ждать особых изысков и неожиданностей в построениях. Ничуть не повлияла на испанцев и неожиданное увольнение главного тренера за несколько дней до старта чемпионата мира. Фернандо Йерро, сменивший Хулена Лопетеги у руля «Красной фурии», весь отборочный цикл провёл рядом со своим бывшим начальником, поэтому получилась своеобразная операция «приемник». Если уж эта отставка как-то и могла повлиять на испанцев, то только в психологическом плане, чего, впрочем, по всей видимости, не произошло.
Главным сюрпризом стала окраска испанцев. «Красная фурия» была вовсе не красной, а белой. В остальном все ходы испанцев прекрасно читались, как и стремление Португалии сыграть вторым номером, рассчитывая на результативные действия Криштиану Роналду. Со времён Паулетты в Португалии так и не появился забивной форвард, который решил бы главную проблему национальной команды. Португальцы пробовали разные варианты, но, к сожалению, Андре Силва так и не научился много забивать в «Милане». Гонсало Гедеш недавно оформил в составе португальцев в товарищеском матче дубль, но 21-летний, всё же, является полузащитником, а не нападающим. Если он и занимает место впереди, то с края атаки.
Криштиану Роналду - единственное оружие португальцев
Криштиану Роналду уже 33. Страшно представить, что будет с португальцами на следующем чемпионате мира через четыре года. Но пока великому нужно думать о сегодняшнем дне: Криштиану в очередной раз доказал, что с португальцами в России надо будет считаться. С таким форвардом сборная Португалии совершенно точно будет претендовать на самые высокие места.
Сам себе бомбардир
План Фернанду Сантуша, который привёл португальцев к победе два года назад на чемпионате Европы, за последние годы не изменился. Главное – максимальная компактность и быстрый переход в контратаки. План, в целом, работал не слишком хорошо. Карта перехватов португальской сборной – наглядное доказательство. Одной из причин неработающего плана стала нелучшая игра Вильяма Карвальо – едва ли не единственного чистого опорника сборной Португалии. Номинально позицию в опорной зоне занимал и Жоао Моутиньо, но он является классическим глубокопосаженным плеймейкером, а не опорником-разрушителем. Проблемы с планом, направленным на контригру, были особенно заметны в концовке, когда португальцы оказались в роли отыгрывающихся. Подопечным Фернандо Сантуша нужно было быстрее перехватывать мяч и идти вперёд, чтобы спасти игру. Но с этим компонентом у них явно не заладилось, испанцы здорово наладили контроль, хотя не делали для этого ничего особенного. С 60-й по 90-ю минуты португальцы сделали всего три (!!) перехвата. Испанцы безраздельно владели инициативой, сделав за матч 733 точные передачи. Португальцы за игру точно пасовали более чем в два раза реже (348).
Карта перехватов португальской сборной за весь матч
Фактически, вся тактика сборной Португалии свелась к игре через Роналду. Сегодня лидер справился со своей задачей и приблизил себя к очередному золотому мячу. При этом все три мяча португальской сборной были совсем необязательными и стали следствием ошибок соперника. Примечательно, что в двух случаях Криштиану Роналду выступил ассистентом для самого себя. Так, лидер португальцев сам заработал пенальти и штрафной, с которых забивал первый и третий мячи. Да и в случае со вторым голом результативный пас Гедеша трудно назвать настоящим ассистированием.
Оружие португальцев сработало, но можно ли на одном Криштиану Роналду далеко пройти на чемпионате мира? – Наверное, нет. Впрочем, выводы по одной встрече делать тоже преждевременно. Но, признаем, чемпионы Европы совсем не впечатлил, чего не скажешь о Криштиану.
По заветам чемпионов Европы и мира
Испанцы провели довольно качественный матч, в котором они напоминали сами себя образца золотых времён – побед на чемпионате мира и Европы. Отличный контроль мяча, идеально точные передачи (92%), великолепная комбинационная игра. Правда, создаётся впечатление, что пока испанцы ещё не решили, как конвертировать своё владение в голевые моменты. Все три гола «Красной фурии» совершенно не вытекали из такой игры. Диего Коста забивал за счёт своей наглости и готовности толкаться в любой точке поля, Начо нанёс удар, который явно войдёт в историю по своей красоте и точности. Но и этот выстрел стал, скорее, результатом стечения обстоятельств, а не выведения игрока «Реала» на ударную позицию.
Начо празднует взятие ворот соперника
При великолепной игре Диего Косты пока не видно его взаимодействия с остальной командой. Испано-бразилец предпочитает свой силовой футбол, напоминающий его выступление за «Челси». В то же время испанцы играют иначе, исповедуя футбол в стиле Гвардиолы и «Барселоны» (если уж совсем упростить понятия). Возможно, именно нетипичные для такой командной игры действия Диего Косты станут главным оружием испанцев. По крайней мере, такой форвард точно не помешает «Красной фурии», но, конечно, Давид Вилья в свои лучшие годы сочетался бы с игрой Испании гораздо лучше.
В целом, испанцы упустили важную победу. Глупые ошибки подарили Португалии три забитых мяча, да ещё и сверхнадёжный Де Хеа сыграл в нетипичной для себя манере, напомнив о первом годе в «Манчестер Юнайтед». Ничья вряд ли удовлетворила подопечных Фернандо Йерро. Судя по сегодняшнему матчу Марокко – Иран, аутсайдеры группы B будут «драться» за очки. Впрочем, это должно больше заботить
португальцев, не может ведь Криштиану Роналду вытаскивать каждый матч.
Чемпионат мира-2018
Группа B / 1-й тур
Стадион: Фишт (Сочи, Россия)
Португалия – Испания 3:3
Голы: Роналду, 5 (пен.), 45, 88, Коста, 25, 56, Начо, 58
Португалия: Патрисиу, Седрик, Пепе, Фонте, Геррейро, Бруну Фернандеш, (Мариу, 69), Моутиньо, Карвальо, Гуэдеш, (Силва, 83), Бернарду Силва, (Куарежма, 73), Роналду.
Испания: де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста, Сильва, Иско, Диего Коста, (Аспас, 78).
Предупреждения: Бускетс, 19, Фернандеш, 28
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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