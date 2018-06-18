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Матч против Аргентины посмотрели 99,6 процента жителей Исландии

99,6 процента жителей Исландии смотрели телетрансляцию матча чемпионата мира против Аргентины (1:1), информирует ruv.is.? Встреча группы D прошла 16 июня на стадионе "Спартак" в Москве. Голы забили Серхио Агуэро и Альфред Финнбогассон. Отметим, что в Исландии проживает 340 тысяч человек.

Добавим, что во время чемпионата Европы по футболу 2016 года сборная Исландии обыграла команду Англии со счетом 2:1. Тогда доля телеаудитории матча составила 99,8 процента.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Исландии
Сегодня, 16:31
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№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 16:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Наверное, 2/3 жителей уехало в Россию smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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