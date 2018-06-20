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Черчесов отлично разбирает соперников, но серьёзной проверки у сборной ещё не было
После победы над Саудовской Аравией болельщики получили отличную порцию оптимизма. Но тогда он был довольно осторожным: всё-таки, трудно было избавиться от мысли о невысоком уровне соперника. Сегодня хозяева чемпионата ещё и обыграли Египет, едва не записав на свой счёт ещё один разгром. Rusfootball.info разбирается в тонкостях игры россиян в матче с египтянами, пытаясь оценить истинную силу сборной России.
Сразу оговоримся, что многие прогнозы в отношении группы А не сбылись. Оказалось, что сборные Египта и Саудовской Аравии переоценили. Изначально они и казались аутсайдерами в группе, но всё равно от них явно ждали большего. И если завтра (уже сегодня) аравийцы не преподнесут сюрприз в матче с Уругваем, то футболистам обеих команд можно будет паковать чемоданы.
Слабость соперника не позволяет в полной мере оценить игру российской сборной. То ли действительно Станислав Черчесов творит гениальные вещи, то ли соперники оказались слишком низкого уровня. Саудовская Аравия со своим маниакальным стремлением играть в контроль мяча, не обладая необходимым подбором игроков, была совсем неконкурентоспособной. Но и Египет совсем не оправдал ожиданий.
Прессинг и работоспособность
Черчесов с самого начала говорил, что большой упор будет делаться на физику. Чрезмерная нагрузка игроков казалась настоящим архаизмом: понятно, что физическая готовность важна, но всё это отдавало советской школой. Пока Станислав Саламыч может лишь довольно ухмыляться: в обоих матчах его подопечные превосходили соперников по пробегу. В матче с Египтом россияне пробежали на пять километров больше египтян. При этом хозяева вновь не гнались за контролем мяча, уступив по этому показателю (47% против 53%), сделали меньше передач, чем соперник (380 против 437). Главное, что россияне переигрывали египтян именно там, где это требовалось.
Во втором матче подряд Станислав Черчесов использует высокий прессинг. Да, он не был таким агрессивным, как в игре с Саудовской Аравией, но этому есть объяснение: Дзюба в данном компоненте явно уступает Смолову. К тому же, россияне получили возможность играть на контратаках, сознательно отдав мяч Египту. Турнирная ситуация подталкивала соперника к более рискованной игре. Тем не менее, прессинг работал исправно. Стоит обратить внимание на карту перехватов пасов российской сборной. Понятно, что больше всего перехватов было перед своей штрафной, но на карте выделяется и отличная работа на правом фланге. Может, именно поэтому Станислав Черчесов продолжает выбирать Самедова, за что тренера неоднократно критиковали?
Позиционная атака египтян оказалась не такой мощной, как предполагалось. Тренерский штаб сборной сумел закрыть Салаха. Возможно, сказались последствия травмы форварда «Ливерпуля», который никак не мог набрать нужные кондиции. Но бросилось в глаза, что к Салаху у россиян было особое отношение. Так, опекуна форварда постоянно страховал кто-то из игроков российской сборной. Например, на 12-й минуте подстраховка отлично сработала после того, как Салах обыграл один в один Игнашевича.
Аналогичные эпизоды возникали на протяжении всего матча. При этом у Салаха не было персональщика. Использовать персональную опеку было бы самоубийством.
Дзюба – герой матча
Выбор Черчесова в пользу Дзюбы изначально казался сомнительным. Но форвард «Арсенала» и «Зенита» проявил себя просто превосходно. Став наконечником копья, Дзюба постоянно стягивал на себя защитников соперника. Это в полной мере сработало в эпизоде со вторым голом российской сборной. Сразу двое защитников египтян пытались сдержать Дзюбу, бросив зону, из которой в итоге и забил Черышев. Очевидная позиционная ошибка, которая стала результативной.
Кроме того, Артём Дзюба и сам забил превосходный гол, которому лучше всего соответствует эпитет «породистый». Роберт Левандовски сегодня в матче с Сенегалом никак не мог справиться с защитниками соперника, которые его выключали из игры. Дзюба в лучших традициях поляка сделал гол из ничего, отлично сработав корпусом в чужой штрафной. Остаётся только поблагодарить Роберто Манчини, который игнорированием Дзюбы сумел так замотивировать Артёма!
При этом Александр Головин не сумел вновь провести яркий матч, как это было в игре с Саудовской Аравией. Но на то есть своя причина. Очевидно, что Эктор Купер, разбирая игру российской сборной, указал именно на Головина. Египтяне неоднократно встречали Головина вдвоём, сделав упор именно на нейтрализации хавбека российской сборной.
Нехватка везения и хладнокровия
Сборную России по матчу с Египтом сложно оценивать и ввиду того, что хозяева забили три мяча в течение 15 минут. Когда команда пропускает голы с такой частотой, понятно, что с ней не всё в порядке. Египтян подкосил первый мяч, им можно только посочувствовать. В матче с Уругваем они пропустили в самой концовке, когда уже ничья, казалось, уже находится в кармане. С Россией подопечные Купера забили сами себе. Такой психологический удар выдержать им оказалось не под силу. Наверное, хотя бы одно очко по двум матчам сборная Египта заслуживала, но типичные африканские проблемы психологического характера негативно сказались на игре команды. Возможно, Салах мог бы спасти Египет, как это делает Криштиану Роналду в Португалии, но для этого главный герой сезона в Англии должен быть в полном порядке.
Что касается российской сборной, то настоящей проверкой станет матч с Уругваем. Хорошо, что перед выходом в плей-офф хозяева сыграют с командой, которая соответствует уровню следующей стадии турнира. Уругвайцы совершенно точно не поплывут и не будут бояться габаритного Дзюбы, когда в центре обороны играет мощный Годин. Тем интереснее будет посмотреть на новый план Черчесова.
Чемпионат мира-2018
Группа A. 2-й тур
Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)
Россия – Египет 3:1
Гол: Фатхи, 48 (авто.), Черышев, 59, Дзюба, 62 - Салах, 73
Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков (Кудряшов, 87), Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев (Кузяев, 74), Дзюба (Смолов, 78).
Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдуль-Шафи, Эль-Ненни (Варда, 65), Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге (Собхи, 69), Мохсен (Кахраба, 82).
Предупреждения: Трезеге, 58, Смолов, 85
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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Сразу оговоримся, что многие прогнозы в отношении группы А не сбылись. Оказалось, что сборные Египта и Саудовской Аравии переоценили. Изначально они и казались аутсайдерами в группе, но всё равно от них явно ждали большего. И если завтра (уже сегодня) аравийцы не преподнесут сюрприз в матче с Уругваем, то футболистам обеих команд можно будет паковать чемоданы.
Слабость соперника не позволяет в полной мере оценить игру российской сборной. То ли действительно Станислав Черчесов творит гениальные вещи, то ли соперники оказались слишком низкого уровня. Саудовская Аравия со своим маниакальным стремлением играть в контроль мяча, не обладая необходимым подбором игроков, была совсем неконкурентоспособной. Но и Египет совсем не оправдал ожиданий.
Прессинг и работоспособность
Черчесов с самого начала говорил, что большой упор будет делаться на физику. Чрезмерная нагрузка игроков казалась настоящим архаизмом: понятно, что физическая готовность важна, но всё это отдавало советской школой. Пока Станислав Саламыч может лишь довольно ухмыляться: в обоих матчах его подопечные превосходили соперников по пробегу. В матче с Египтом россияне пробежали на пять километров больше египтян. При этом хозяева вновь не гнались за контролем мяча, уступив по этому показателю (47% против 53%), сделали меньше передач, чем соперник (380 против 437). Главное, что россияне переигрывали египтян именно там, где это требовалось.
Во втором матче подряд Станислав Черчесов использует высокий прессинг. Да, он не был таким агрессивным, как в игре с Саудовской Аравией, но этому есть объяснение: Дзюба в данном компоненте явно уступает Смолову. К тому же, россияне получили возможность играть на контратаках, сознательно отдав мяч Египту. Турнирная ситуация подталкивала соперника к более рискованной игре. Тем не менее, прессинг работал исправно. Стоит обратить внимание на карту перехватов пасов российской сборной. Понятно, что больше всего перехватов было перед своей штрафной, но на карте выделяется и отличная работа на правом фланге. Может, именно поэтому Станислав Черчесов продолжает выбирать Самедова, за что тренера неоднократно критиковали?
Карта перехватов сборной России в матче с Египтом
Позиционная атака египтян оказалась не такой мощной, как предполагалось. Тренерский штаб сборной сумел закрыть Салаха. Возможно, сказались последствия травмы форварда «Ливерпуля», который никак не мог набрать нужные кондиции. Но бросилось в глаза, что к Салаху у россиян было особое отношение. Так, опекуна форварда постоянно страховал кто-то из игроков российской сборной. Например, на 12-й минуте подстраховка отлично сработала после того, как Салах обыграл один в один Игнашевича.
Подстраховка при игре против Салаха
Аналогичные эпизоды возникали на протяжении всего матча. При этом у Салаха не было персональщика. Использовать персональную опеку было бы самоубийством.
Дзюба – герой матча
Выбор Черчесова в пользу Дзюбы изначально казался сомнительным. Но форвард «Арсенала» и «Зенита» проявил себя просто превосходно. Став наконечником копья, Дзюба постоянно стягивал на себя защитников соперника. Это в полной мере сработало в эпизоде со вторым голом российской сборной. Сразу двое защитников египтян пытались сдержать Дзюбу, бросив зону, из которой в итоге и забил Черышев. Очевидная позиционная ошибка, которая стала результативной.
Второй гол российской сборной. Дзюба стягивает на себя двоих защитников, освобождая зону для Черышева
Кроме того, Артём Дзюба и сам забил превосходный гол, которому лучше всего соответствует эпитет «породистый». Роберт Левандовски сегодня в матче с Сенегалом никак не мог справиться с защитниками соперника, которые его выключали из игры. Дзюба в лучших традициях поляка сделал гол из ничего, отлично сработав корпусом в чужой штрафной. Остаётся только поблагодарить Роберто Манчини, который игнорированием Дзюбы сумел так замотивировать Артёма!
При этом Александр Головин не сумел вновь провести яркий матч, как это было в игре с Саудовской Аравией. Но на то есть своя причина. Очевидно, что Эктор Купер, разбирая игру российской сборной, указал именно на Головина. Египтяне неоднократно встречали Головина вдвоём, сделав упор именно на нейтрализации хавбека российской сборной.
Нехватка везения и хладнокровия
Сборную России по матчу с Египтом сложно оценивать и ввиду того, что хозяева забили три мяча в течение 15 минут. Когда команда пропускает голы с такой частотой, понятно, что с ней не всё в порядке. Египтян подкосил первый мяч, им можно только посочувствовать. В матче с Уругваем они пропустили в самой концовке, когда уже ничья, казалось, уже находится в кармане. С Россией подопечные Купера забили сами себе. Такой психологический удар выдержать им оказалось не под силу. Наверное, хотя бы одно очко по двум матчам сборная Египта заслуживала, но типичные африканские проблемы психологического характера негативно сказались на игре команды. Возможно, Салах мог бы спасти Египет, как это делает Криштиану Роналду в Португалии, но для этого главный герой сезона в Англии должен быть в полном порядке.
Что касается российской сборной, то настоящей проверкой станет матч с Уругваем. Хорошо, что перед выходом в плей-офф хозяева сыграют с командой, которая соответствует уровню следующей стадии турнира. Уругвайцы совершенно точно не поплывут и не будут бояться габаритного Дзюбы, когда в центре обороны играет мощный Годин. Тем интереснее будет посмотреть на новый план Черчесова.
Чемпионат мира-2018
Группа A. 2-й тур
Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)
Россия – Египет 3:1
Гол: Фатхи, 48 (авто.), Черышев, 59, Дзюба, 62 - Салах, 73
Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков (Кудряшов, 87), Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев (Кузяев, 74), Дзюба (Смолов, 78).
Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдуль-Шафи, Эль-Ненни (Варда, 65), Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге (Собхи, 69), Мохсен (Кахраба, 82).
Предупреждения: Трезеге, 58, Смолов, 85
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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