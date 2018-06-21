Фанаты сборной Колумбии предлагают убить игрока за удаление в матче ЧМ-2018

Полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес получил сотни смертельных угроз в социальных сетях от болельщиков национальной команды после матча с командой Японии (1:2). Колумбийские полицейские начали расследование по факту угроз в адрес футболиста, сообщает The Guardian.Издание отмечает, что один из пользователей опубликовал в "Твиттере" фотографию Санчеса рядом со снимком бывшего игрока сборной Колумбии Андреса Эскобара, которого застрелили из-за автогола в матче чемпионата мира — 1994, со словами: "Я предлагаю помечтать". Другой пользователь написал в ответ следующее: "Если Эскобара убили из-за автогола, то Санчеса должны убить и помочиться на его труп".Напомним, Санчес получил красную карточку за игру рукой в штрафной площади уже на третьей минуте матча с Японией. За это нарушение правил арбитр также назначил пенальти.