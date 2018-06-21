Фанаты сборной Колумбии предлагают убить игрока за удаление в матче ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
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Фанаты сборной Колумбии предлагают убить игрока за удаление в матче ЧМ-2018

Полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес получил сотни смертельных угроз в социальных сетях от болельщиков национальной команды после матча с командой Японии (1:2). Колумбийские полицейские начали расследование по факту угроз в адрес футболиста, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что один из пользователей опубликовал в "Твиттере" фотографию Санчеса рядом со снимком бывшего игрока сборной Колумбии Андреса Эскобара, которого застрелили из-за автогола в матче чемпионата мира — 1994, со словами: "Я предлагаю помечтать". Другой пользователь написал в ответ следующее: "Если Эскобара убили из-за автогола, то Санчеса должны убить и помочиться на его труп".

Напомним, Санчес получил красную карточку за игру рукой в штрафной площади уже на третьей минуте матча с Японией. За это нарушение правил арбитр также назначил пенальти.

"Чемпионат.сом"
Теги: Сборная Колумбии
Сегодня, 21:29
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№2 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 21:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Конченные твари. Вам мало Эскобара?
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Сегодня, 21:32) #
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  •  (1)
online

Полагаю это будет немало способствовать популяризации футбола во всем мире!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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