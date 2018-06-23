Эден Азар: хотим дойти до финала чемпионата мира

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар отметил, что команда настроена дойти до финала на чемпионате мира.- Я думаю, у нас хорошая команда. Мы хотели бы выйти в финал. Четыре года назад мы проиграли Аргентине, но теперь бы этот матч сложился иначе. Сейчас Аргентина переживает сложный момент, но у них высококлассные игроки.- Он многого заслуживает. Он тяжело тренируется. Вместе с ним мы сильнее. Когда мы ему передаем мяч, он никогда не промахивается. Он в хорошей форме сейчас. Моя травма? В первом тайме я почувствовал что-то в икре, но ничего серьезного, завтра я буду готов.- Я думаю, это было проще сделать, ведь мы забили первый гол. Они играли на победу, поэтому у нас было свободное пространство. Это нам позволило забить много голов. Надеюсь, мы продолжим в таком духе.