Станислав Черчесов: специальной ротации не будет, с Уругваем сыграют сильнейшие

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|4
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|C1
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|A1
|-:-
|B2
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|B1
|-:-
|A2
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|C2
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
|Сочи
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|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
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|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
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|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
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|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Как сыграет Россия с Уругваем?
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Станислав Черчесов: специальной ротации не будет, с Уругваем сыграют сильнейшие
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем с Уругваем заявил, что не будет специально ротировать состав, отказался отвечать на вопрос о допинге, рассказал о том, что абстрагировался от внешнего мира и своём стиле ответил на кадровые вопросы, передаёт из Самары корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- Вы, наверное, заходите поберечь своих игроков после того, как квалифицировались в плей-офф?
- Мы готовимся к этой игре, как и к другим. То, что мы квалифицировались, ни о чём не говорит. Играть будут те, кто лучше готов. Но нужно исходить из того, что скажет нам медицинский штаб. Мы и в первых двух играх исходили из того, кто готов и может дать результат. Специальных замен мы делать не собираемся.
- Хименес не будет играть из-за повреждения. Уругвай будет играть другим составом.
- Не понял, то ли не так перевели... Если один Хименес играть не будет, это же не всех поменяют? Из-за одной травмы это не другая команда. В любом случае, мы концентрируемся на своей команде. В игре будет понятно, как соперник играет. Сегодня мы готовим свою команду, пусть и думая о сопернике, акцентируя внимание на его сильных и слабых сторонах. Как будет мой коллега поступать, он имеет полное право на это.
- Повлияют ли на решение о составе карточки, которые имеют Головин и Смолов?
- Если повлияют, то на 1%, не больше. Нам нужна готовность, завтра такая же игра чемпионата мира, мы боремся за первое место. Мы не можем выбирать соперника, они играют после нас. Никаких подсчётов мы не ведём и не собираемся этого делать. Состав будет тот, который будет оптимальным.
- Вопрос о допинге из Англии. Врач сказал, что ФИФА взяла пробы двух игроков после каждой игры. Были ли дополнительные, незапланированные тесты вашей команды после начала чемпионата?
- Это вопрос по матчу или по философии? Я не врач, я тренер. Мы говорим о матче, а не о медицине. У меня другая специализация.
- Сегодня в Инстаграме "Матч ТВ" объявили конкурс, чтобы зрители задавали вам вопросы...
- Мы про матч или про что?
- Там как раз про матч - вопросов 20 посыпалось про то, почему не играют Миранчуки?
- Потому что главный тренер так решает. А они должны быть готовы в любой момент выйти и сделать своё дело.
- Ощущаете ли вы давление на домашнем чемпионате? Как чувствует себя команда?
- Опять нас спрашивают про давление. Медицинский термин. Мы профессиональные футболисты, готовимся к играм. Был матч открытия, совершенно другое состояние. Второй матч, третий, это ничего не меняет. Команда должна быть готова к завтрашнему матчу. Ещё раз повторю, играть будут те, кто готовы сделать результат. Мы играем с хорошей командой и нам надо делать свою работу. Понятно, что мы в 1/8 финала и, как бы банально это ни звучало, Уругвай будет готовиться к 1/8 через нашу игру, а мы через игру с ними. Другое дело, что нам надо поделить места, мы хотим быть первыми, всё.
- Сейчас сборная впервые играет против двух сильных нападающих? Будет ли игра в обороне и опорной отличаться?
- Нас пугали Салахом, ничего не получилось. Мы изучаем соперника. Понятно, у них совершенно другие качества и характеристики. Игра совершенно другого уровня, накала, качества. Сегодня у нас будет предматчевая теория, как обычно. Разберём соперника, дадим нюансы игрокам, они должны переспать с этим и завтра всё исполнить. Получится или нет зависит и от нас, и от соперника.
- Какова готовность Алана Дзагоева? Как вашей команде удалось его заменить?
- Понятно, что мы не обрадовались, потеряв такого креативного игрока. Но когда мы готовимся к турниру, мы все варианты просчитываем. Без травм и карточек на таких турнирах не бывает. Вчера он уже тренировался на поле. Понятно, что мы рисковать здоровьем и форсировать восстановление не будем, будем внимательно наблюдать. Каждый занимается своим делом. Мы его специально с собой не берём, чтобы он полноценно проводил лечение и подготовку.
- Очень жарко в Самаре, но вы провели тренировку в куртке. Есть какие-то секреты, как справляться с этим?
- Жару я не заметил, наоборот было прохладно, особенно в тени. Я же с теплолюбивой страны, поэтому мне всё... Ну просто куртка хорошая, красивая, хочу показать.
- Что вы скажите о том, что ваша команда пробежала больше всех?
- Если кроме пробега никто ничего не заметил, то нам надо ещё добавлять, это мы сделаем. Кто знает, что такое физиология, подготовка, мы кубок конфедераций прошли, мы и тогда были в хорошем состоянии. Мы сделали какие-то коррективы, подчистили огрехи, теперь команда выглядит ещё лучше. Не забывайте, что это чемпионат мира, притом домашний, нас поддерживают - это дополнительные мотивационные факторы. Вот почему мы что-то делаем лучше, чем другие на данный момент.
- "Первый Канал", программа "Время покажет". Я по поводу не давления, а фона. Если мы хвалим сборную, то самозабвенно и креативно. Если ругаем, то до кровавых слюней. Сейчас проходит огромное количество флэшмобов, в интернете масса мемов. Вы воспринимаете это как поддержку, вам это помогает, мешает или вы этого не замечаете?
- С момента, когда мы на сбор заехали, я почти не смотрю спортивных программ и не читаю статей. Вашу программу я почти всегда смотрю, но почему-то нам не всегда нравится. Когда вы обсуждали сборную, я выключил эфир, чтобы не смотреть хвалу. Надо к этому спокойно относиться, профессионально. Раньше называли колючей проволокой, сейчас мы за забором в Новогорске живём. Пишу СМСки близким, как там на свободе? Пишут, что все довольны. Это единственный контакт с внешним миром. Слава Богу, мне есть что почитать. Тут всё так разрисовано (показывает на рукав Смолова - прим.ред.), что газету можно уже не открывать.
Хочу ещё закрыть тему со Смоловым, а то опять будете рассуждать, что у нас с ним проблемы. Чемпионат мира, ситуации бывают разные. И Федя блестяще справляется, вышел на 15 минут. Единственное, что мне не понравилось - это жёлтая карточка. Завтра у нас игра, где нам эта карточка абсолютно не нужна. Он правильно сказал, что есть 23 футболиста, готовых в любую минуту выйти помочь команде, а сейчас у него такая ситуация, с которой он прекрасно справляется. Каждый футболист, человек, мужчина оказывается в ситуации, где надо сцепить зубы и доказывать.
- Вы бы предпочли сыграть с Португалией или Испанией?
- Мы никаких предпочтений не делаем, мы не можем и не имеем права решить, они играют после нас. Мы играли и с теми, и с теми - на кубке конфедераций и контрольный матч. Обе игры были хорошего уровня, мы выглядели достойно. И ту, и другую команду мы знаем. Как футбольный бог рассудит, так и будет. Завтра игра, о другом матче мы ещё не задумывались.
- Ваша сборная способна сыграть с двумя форвардами с первых минут?
- А что, что-то отменили, ввели запрет? Если есть запрет, то нельзя, а если нет, то можно. Мы на каждой тренировке, кроме последних двух, пробовали и такой вариант. Всё возможно. Но мы на Евро-2016 играли в 3 нападающих, но ничего из этого не получилось. Главное, чтобы работал механизм, чтобы в этой системе каждый мог себя проявлять. Надо создавать комфортные условия футболистам, чтобы он себя проявлял. Если мы почувствуем, что такой вариант даст результат, мы так и сделаем. Другое дело, что у нас всего 2 нападающих, поэтому с первых минут так играть опрометчиво - замен нет, надо думать. Как я говорил перед ЧМ, если нет третьего нападающего, который нас устроил или усилил бы, мы чисто арифметически делать ничего не будем, это неправильно.
- Обычно, когда игрока приводят на пресс-конференцию, это редко бывает запасной. Означает ли появление Фёдора на пресс-конференции, что он выйдет в старте?
- А так было всегда разве у нас? У меня такое чувство, что это Федя попросил спросить. Фёдор знает, что мы принимаем решения, которые необходимо принимать независимо от того, любим мы кого-то больше или нет. Это большой турнир, где надо чётко понимать, что мы делаем. У нас сегодня ещё есть время взвесить, обсудить, настроить каждого игрока. Завтра увидим. Если я сейчас слово скажу, то слово - не воробей, даже с моей реакцией не поймаешь.
- Вы, наверное, заходите поберечь своих игроков после того, как квалифицировались в плей-офф?
- Мы готовимся к этой игре, как и к другим. То, что мы квалифицировались, ни о чём не говорит. Играть будут те, кто лучше готов. Но нужно исходить из того, что скажет нам медицинский штаб. Мы и в первых двух играх исходили из того, кто готов и может дать результат. Специальных замен мы делать не собираемся.
- Хименес не будет играть из-за повреждения. Уругвай будет играть другим составом.
- Не понял, то ли не так перевели... Если один Хименес играть не будет, это же не всех поменяют? Из-за одной травмы это не другая команда. В любом случае, мы концентрируемся на своей команде. В игре будет понятно, как соперник играет. Сегодня мы готовим свою команду, пусть и думая о сопернике, акцентируя внимание на его сильных и слабых сторонах. Как будет мой коллега поступать, он имеет полное право на это.
- Повлияют ли на решение о составе карточки, которые имеют Головин и Смолов?
- Если повлияют, то на 1%, не больше. Нам нужна готовность, завтра такая же игра чемпионата мира, мы боремся за первое место. Мы не можем выбирать соперника, они играют после нас. Никаких подсчётов мы не ведём и не собираемся этого делать. Состав будет тот, который будет оптимальным.
- Вопрос о допинге из Англии. Врач сказал, что ФИФА взяла пробы двух игроков после каждой игры. Были ли дополнительные, незапланированные тесты вашей команды после начала чемпионата?
- Это вопрос по матчу или по философии? Я не врач, я тренер. Мы говорим о матче, а не о медицине. У меня другая специализация.
- Сегодня в Инстаграме "Матч ТВ" объявили конкурс, чтобы зрители задавали вам вопросы...
- Мы про матч или про что?
- Там как раз про матч - вопросов 20 посыпалось про то, почему не играют Миранчуки?
- Потому что главный тренер так решает. А они должны быть готовы в любой момент выйти и сделать своё дело.
- Ощущаете ли вы давление на домашнем чемпионате? Как чувствует себя команда?
- Опять нас спрашивают про давление. Медицинский термин. Мы профессиональные футболисты, готовимся к играм. Был матч открытия, совершенно другое состояние. Второй матч, третий, это ничего не меняет. Команда должна быть готова к завтрашнему матчу. Ещё раз повторю, играть будут те, кто готовы сделать результат. Мы играем с хорошей командой и нам надо делать свою работу. Понятно, что мы в 1/8 финала и, как бы банально это ни звучало, Уругвай будет готовиться к 1/8 через нашу игру, а мы через игру с ними. Другое дело, что нам надо поделить места, мы хотим быть первыми, всё.
- Сейчас сборная впервые играет против двух сильных нападающих? Будет ли игра в обороне и опорной отличаться?
- Нас пугали Салахом, ничего не получилось. Мы изучаем соперника. Понятно, у них совершенно другие качества и характеристики. Игра совершенно другого уровня, накала, качества. Сегодня у нас будет предматчевая теория, как обычно. Разберём соперника, дадим нюансы игрокам, они должны переспать с этим и завтра всё исполнить. Получится или нет зависит и от нас, и от соперника.
- Какова готовность Алана Дзагоева? Как вашей команде удалось его заменить?
- Понятно, что мы не обрадовались, потеряв такого креативного игрока. Но когда мы готовимся к турниру, мы все варианты просчитываем. Без травм и карточек на таких турнирах не бывает. Вчера он уже тренировался на поле. Понятно, что мы рисковать здоровьем и форсировать восстановление не будем, будем внимательно наблюдать. Каждый занимается своим делом. Мы его специально с собой не берём, чтобы он полноценно проводил лечение и подготовку.
- Очень жарко в Самаре, но вы провели тренировку в куртке. Есть какие-то секреты, как справляться с этим?
- Жару я не заметил, наоборот было прохладно, особенно в тени. Я же с теплолюбивой страны, поэтому мне всё... Ну просто куртка хорошая, красивая, хочу показать.
- Что вы скажите о том, что ваша команда пробежала больше всех?
- Если кроме пробега никто ничего не заметил, то нам надо ещё добавлять, это мы сделаем. Кто знает, что такое физиология, подготовка, мы кубок конфедераций прошли, мы и тогда были в хорошем состоянии. Мы сделали какие-то коррективы, подчистили огрехи, теперь команда выглядит ещё лучше. Не забывайте, что это чемпионат мира, притом домашний, нас поддерживают - это дополнительные мотивационные факторы. Вот почему мы что-то делаем лучше, чем другие на данный момент.
- "Первый Канал", программа "Время покажет". Я по поводу не давления, а фона. Если мы хвалим сборную, то самозабвенно и креативно. Если ругаем, то до кровавых слюней. Сейчас проходит огромное количество флэшмобов, в интернете масса мемов. Вы воспринимаете это как поддержку, вам это помогает, мешает или вы этого не замечаете?
- С момента, когда мы на сбор заехали, я почти не смотрю спортивных программ и не читаю статей. Вашу программу я почти всегда смотрю, но почему-то нам не всегда нравится. Когда вы обсуждали сборную, я выключил эфир, чтобы не смотреть хвалу. Надо к этому спокойно относиться, профессионально. Раньше называли колючей проволокой, сейчас мы за забором в Новогорске живём. Пишу СМСки близким, как там на свободе? Пишут, что все довольны. Это единственный контакт с внешним миром. Слава Богу, мне есть что почитать. Тут всё так разрисовано (показывает на рукав Смолова - прим.ред.), что газету можно уже не открывать.
Хочу ещё закрыть тему со Смоловым, а то опять будете рассуждать, что у нас с ним проблемы. Чемпионат мира, ситуации бывают разные. И Федя блестяще справляется, вышел на 15 минут. Единственное, что мне не понравилось - это жёлтая карточка. Завтра у нас игра, где нам эта карточка абсолютно не нужна. Он правильно сказал, что есть 23 футболиста, готовых в любую минуту выйти помочь команде, а сейчас у него такая ситуация, с которой он прекрасно справляется. Каждый футболист, человек, мужчина оказывается в ситуации, где надо сцепить зубы и доказывать.
- Вы бы предпочли сыграть с Португалией или Испанией?
- Мы никаких предпочтений не делаем, мы не можем и не имеем права решить, они играют после нас. Мы играли и с теми, и с теми - на кубке конфедераций и контрольный матч. Обе игры были хорошего уровня, мы выглядели достойно. И ту, и другую команду мы знаем. Как футбольный бог рассудит, так и будет. Завтра игра, о другом матче мы ещё не задумывались.
- Ваша сборная способна сыграть с двумя форвардами с первых минут?
- А что, что-то отменили, ввели запрет? Если есть запрет, то нельзя, а если нет, то можно. Мы на каждой тренировке, кроме последних двух, пробовали и такой вариант. Всё возможно. Но мы на Евро-2016 играли в 3 нападающих, но ничего из этого не получилось. Главное, чтобы работал механизм, чтобы в этой системе каждый мог себя проявлять. Надо создавать комфортные условия футболистам, чтобы он себя проявлял. Если мы почувствуем, что такой вариант даст результат, мы так и сделаем. Другое дело, что у нас всего 2 нападающих, поэтому с первых минут так играть опрометчиво - замен нет, надо думать. Как я говорил перед ЧМ, если нет третьего нападающего, который нас устроил или усилил бы, мы чисто арифметически делать ничего не будем, это неправильно.
- Обычно, когда игрока приводят на пресс-конференцию, это редко бывает запасной. Означает ли появление Фёдора на пресс-конференции, что он выйдет в старте?
- А так было всегда разве у нас? У меня такое чувство, что это Федя попросил спросить. Фёдор знает, что мы принимаем решения, которые необходимо принимать независимо от того, любим мы кого-то больше или нет. Это большой турнир, где надо чётко понимать, что мы делаем. У нас сегодня ещё есть время взвесить, обсудить, настроить каждого игрока. Завтра увидим. Если я сейчас слово скажу, то слово - не воробей, даже с моей реакцией не поймаешь.
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