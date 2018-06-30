Станислав Черчесов: специальной ротации не будет, с Уругваем сыграют сильнейшие

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
4 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Станислав Черчесов: специальной ротации не будет, с Уругваем сыграют сильнейшие

Станислав Черчесов: специальной ротации не будет, с Уругваем сыграют сильнейшиеГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем с Уругваем заявил, что не будет специально ротировать состав, отказался отвечать на вопрос о допинге, рассказал о том, что абстрагировался от внешнего мира и своём стиле ответил на кадровые вопросы, передаёт из Самары корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

- Вы, наверное, заходите поберечь своих игроков после того, как квалифицировались в плей-офф?

- Мы готовимся к этой игре, как и к другим. То, что мы квалифицировались, ни о чём не говорит. Играть будут те, кто лучше готов. Но нужно исходить из того, что скажет нам медицинский штаб. Мы и в первых двух играх исходили из того, кто готов и может дать результат. Специальных замен мы делать не собираемся.

- Хименес не будет играть из-за повреждения. Уругвай будет играть другим составом.

- Не понял, то ли не так перевели... Если один Хименес играть не будет, это же не всех поменяют? Из-за одной травмы это не другая команда. В любом случае, мы концентрируемся на своей команде. В игре будет понятно, как соперник играет. Сегодня мы готовим свою команду, пусть и думая о сопернике, акцентируя внимание на его сильных и слабых сторонах. Как будет мой коллега поступать, он имеет полное право на это.

- Повлияют ли на решение о составе карточки, которые имеют Головин и Смолов?

- Если повлияют, то на 1%, не больше. Нам нужна готовность, завтра такая же игра чемпионата мира, мы боремся за первое место. Мы не можем выбирать соперника, они играют после нас. Никаких подсчётов мы не ведём и не собираемся этого делать. Состав будет тот, который будет оптимальным.

- Вопрос о допинге из Англии. Врач сказал, что ФИФА взяла пробы двух игроков после каждой игры. Были ли дополнительные, незапланированные тесты вашей команды после начала чемпионата?

- Это вопрос по матчу или по философии? Я не врач, я тренер. Мы говорим о матче, а не о медицине. У меня другая специализация.

- Сегодня в Инстаграме "Матч ТВ" объявили конкурс, чтобы зрители задавали вам вопросы...

- Мы про матч или про что?

- Там как раз про матч - вопросов 20 посыпалось про то, почему не играют Миранчуки?

- Потому что главный тренер так решает. А они должны быть готовы в любой момент выйти и сделать своё дело.

- Ощущаете ли вы давление на домашнем чемпионате? Как чувствует себя команда?

- Опять нас спрашивают про давление. Медицинский термин. Мы профессиональные футболисты, готовимся к играм. Был матч открытия, совершенно другое состояние. Второй матч, третий, это ничего не меняет. Команда должна быть готова к завтрашнему матчу. Ещё раз повторю, играть будут те, кто готовы сделать результат. Мы играем с хорошей командой и нам надо делать свою работу. Понятно, что мы в 1/8 финала и, как бы банально это ни звучало, Уругвай будет готовиться к 1/8 через нашу игру, а мы через игру с ними. Другое дело, что нам надо поделить места, мы хотим быть первыми, всё.

- Сейчас сборная впервые играет против двух сильных нападающих? Будет ли игра в обороне и опорной отличаться?

- Нас пугали Салахом, ничего не получилось. Мы изучаем соперника. Понятно, у них совершенно другие качества и характеристики. Игра совершенно другого уровня, накала, качества. Сегодня у нас будет предматчевая теория, как обычно. Разберём соперника, дадим нюансы игрокам, они должны переспать с этим и завтра всё исполнить. Получится или нет зависит и от нас, и от соперника.

- Какова готовность Алана Дзагоева? Как вашей команде удалось его заменить?

- Понятно, что мы не обрадовались, потеряв такого креативного игрока. Но когда мы готовимся к турниру, мы все варианты просчитываем. Без травм и карточек на таких турнирах не бывает. Вчера он уже тренировался на поле. Понятно, что мы рисковать здоровьем и форсировать восстановление не будем, будем внимательно наблюдать. Каждый занимается своим делом. Мы его специально с собой не берём, чтобы он полноценно проводил лечение и подготовку.

- Очень жарко в Самаре, но вы провели тренировку в куртке. Есть какие-то секреты, как справляться с этим?

- Жару я не заметил, наоборот было прохладно, особенно в тени. Я же с теплолюбивой страны, поэтому мне всё... Ну просто куртка хорошая, красивая, хочу показать.

- Что вы скажите о том, что ваша команда пробежала больше всех?

- Если кроме пробега никто ничего не заметил, то нам надо ещё добавлять, это мы сделаем. Кто знает, что такое физиология, подготовка, мы кубок конфедераций прошли, мы и тогда были в хорошем состоянии. Мы сделали какие-то коррективы, подчистили огрехи, теперь команда выглядит ещё лучше. Не забывайте, что это чемпионат мира, притом домашний, нас поддерживают - это дополнительные мотивационные факторы. Вот почему мы что-то делаем лучше, чем другие на данный момент.

- "Первый Канал", программа "Время покажет". Я по поводу не давления, а фона. Если мы хвалим сборную, то самозабвенно и креативно. Если ругаем, то до кровавых слюней. Сейчас проходит огромное количество флэшмобов, в интернете масса мемов. Вы воспринимаете это как поддержку, вам это помогает, мешает или вы этого не замечаете?

- С момента, когда мы на сбор заехали, я почти не смотрю спортивных программ и не читаю статей. Вашу программу я почти всегда смотрю, но почему-то нам не всегда нравится. Когда вы обсуждали сборную, я выключил эфир, чтобы не смотреть хвалу. Надо к этому спокойно относиться, профессионально. Раньше называли колючей проволокой, сейчас мы за забором в Новогорске живём. Пишу СМСки близким, как там на свободе? Пишут, что все довольны. Это единственный контакт с внешним миром. Слава Богу, мне есть что почитать. Тут всё так разрисовано (показывает на рукав Смолова - прим.ред.), что газету можно уже не открывать.

Хочу ещё закрыть тему со Смоловым, а то опять будете рассуждать, что у нас с ним проблемы. Чемпионат мира, ситуации бывают разные. И Федя блестяще справляется, вышел на 15 минут. Единственное, что мне не понравилось - это жёлтая карточка. Завтра у нас игра, где нам эта карточка абсолютно не нужна. Он правильно сказал, что есть 23 футболиста, готовых в любую минуту выйти помочь команде, а сейчас у него такая ситуация, с которой он прекрасно справляется. Каждый футболист, человек, мужчина оказывается в ситуации, где надо сцепить зубы и доказывать.

- Вы бы предпочли сыграть с Португалией или Испанией?

- Мы никаких предпочтений не делаем, мы не можем и не имеем права решить, они играют после нас. Мы играли и с теми, и с теми - на кубке конфедераций и контрольный матч. Обе игры были хорошего уровня, мы выглядели достойно. И ту, и другую команду мы знаем. Как футбольный бог рассудит, так и будет. Завтра игра, о другом матче мы ещё не задумывались.

- Ваша сборная способна сыграть с двумя форвардами с первых минут?

- А что, что-то отменили, ввели запрет? Если есть запрет, то нельзя, а если нет, то можно. Мы на каждой тренировке, кроме последних двух, пробовали и такой вариант. Всё возможно. Но мы на Евро-2016 играли в 3 нападающих, но ничего из этого не получилось. Главное, чтобы работал механизм, чтобы в этой системе каждый мог себя проявлять. Надо создавать комфортные условия футболистам, чтобы он себя проявлял. Если мы почувствуем, что такой вариант даст результат, мы так и сделаем. Другое дело, что у нас всего 2 нападающих, поэтому с первых минут так играть опрометчиво - замен нет, надо думать. Как я говорил перед ЧМ, если нет третьего нападающего, который нас устроил или усилил бы, мы чисто арифметически делать ничего не будем, это неправильно.

- Обычно, когда игрока приводят на пресс-конференцию, это редко бывает запасной. Означает ли появление Фёдора на пресс-конференции, что он выйдет в старте?

- А так было всегда разве у нас? У меня такое чувство, что это Федя попросил спросить. Фёдор знает, что мы принимаем решения, которые необходимо принимать независимо от того, любим мы кого-то больше или нет. Это большой турнир, где надо чётко понимать, что мы делаем. У нас сегодня ещё есть время взвесить, обсудить, настроить каждого игрока. Завтра увидим. Если я сейчас слово скажу, то слово - не воробей, даже с моей реакцией не поймаешь.
Теги: Черчесов Сборная России Сборная Уругвая
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