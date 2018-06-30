Станислав Черчесов: специальной ротации не будет, с Уругваем сыграют сильнейшие

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем с Уругваем заявил, что не будет специально ротировать состав, отказался отвечать на вопрос о допинге, рассказал о том, что абстрагировался от внешнего мира и своём стиле ответил на кадровые вопросы, передаёт из Самары корреспондентРоман Гуськов.- Мы готовимся к этой игре, как и к другим. То, что мы квалифицировались, ни о чём не говорит. Играть будут те, кто лучше готов. Но нужно исходить из того, что скажет нам медицинский штаб. Мы и в первых двух играх исходили из того, кто готов и может дать результат. Специальных замен мы делать не собираемся.- Не понял, то ли не так перевели... Если один Хименес играть не будет, это же не всех поменяют? Из-за одной травмы это не другая команда. В любом случае, мы концентрируемся на своей команде. В игре будет понятно, как соперник играет. Сегодня мы готовим свою команду, пусть и думая о сопернике, акцентируя внимание на его сильных и слабых сторонах. Как будет мой коллега поступать, он имеет полное право на это.- Если повлияют, то на 1%, не больше. Нам нужна готовность, завтра такая же игра чемпионата мира, мы боремся за первое место. Мы не можем выбирать соперника, они играют после нас. Никаких подсчётов мы не ведём и не собираемся этого делать. Состав будет тот, который будет оптимальным.- Это вопрос по матчу или по философии? Я не врач, я тренер. Мы говорим о матче, а не о медицине. У меня другая специализация.- Мы про матч или про что?- Потому что главный тренер так решает. А они должны быть готовы в любой момент выйти и сделать своё дело.- Опять нас спрашивают про давление. Медицинский термин. Мы профессиональные футболисты, готовимся к играм. Был матч открытия, совершенно другое состояние. Второй матч, третий, это ничего не меняет. Команда должна быть готова к завтрашнему матчу. Ещё раз повторю, играть будут те, кто готовы сделать результат. Мы играем с хорошей командой и нам надо делать свою работу. Понятно, что мы в 1/8 финала и, как бы банально это ни звучало, Уругвай будет готовиться к 1/8 через нашу игру, а мы через игру с ними. Другое дело, что нам надо поделить места, мы хотим быть первыми, всё.- Нас пугали Салахом, ничего не получилось. Мы изучаем соперника. Понятно, у них совершенно другие качества и характеристики. Игра совершенно другого уровня, накала, качества. Сегодня у нас будет предматчевая теория, как обычно. Разберём соперника, дадим нюансы игрокам, они должны переспать с этим и завтра всё исполнить. Получится или нет зависит и от нас, и от соперника.- Понятно, что мы не обрадовались, потеряв такого креативного игрока. Но когда мы готовимся к турниру, мы все варианты просчитываем. Без травм и карточек на таких турнирах не бывает. Вчера он уже тренировался на поле. Понятно, что мы рисковать здоровьем и форсировать восстановление не будем, будем внимательно наблюдать. Каждый занимается своим делом. Мы его специально с собой не берём, чтобы он полноценно проводил лечение и подготовку.- Жару я не заметил, наоборот было прохладно, особенно в тени. Я же с теплолюбивой страны, поэтому мне всё... Ну просто куртка хорошая, красивая, хочу показать.- Если кроме пробега никто ничего не заметил, то нам надо ещё добавлять, это мы сделаем. Кто знает, что такое физиология, подготовка, мы кубок конфедераций прошли, мы и тогда были в хорошем состоянии. Мы сделали какие-то коррективы, подчистили огрехи, теперь команда выглядит ещё лучше. Не забывайте, что это чемпионат мира, притом домашний, нас поддерживают - это дополнительные мотивационные факторы. Вот почему мы что-то делаем лучше, чем другие на данный момент.- С момента, когда мы на сбор заехали, я почти не смотрю спортивных программ и не читаю статей. Вашу программу я почти всегда смотрю, но почему-то нам не всегда нравится. Когда вы обсуждали сборную, я выключил эфир, чтобы не смотреть хвалу. Надо к этому спокойно относиться, профессионально. Раньше называли колючей проволокой, сейчас мы за забором в Новогорске живём. Пишу СМСки близким, как там на свободе? Пишут, что все довольны. Это единственный контакт с внешним миром. Слава Богу, мне есть что почитать. Тут всё так разрисовано (показывает на рукав Смолова - прим.ред.), что газету можно уже не открывать.Хочу ещё закрыть тему со Смоловым, а то опять будете рассуждать, что у нас с ним проблемы. Чемпионат мира, ситуации бывают разные. И Федя блестяще справляется, вышел на 15 минут. Единственное, что мне не понравилось - это жёлтая карточка. Завтра у нас игра, где нам эта карточка абсолютно не нужна. Он правильно сказал, что есть 23 футболиста, готовых в любую минуту выйти помочь команде, а сейчас у него такая ситуация, с которой он прекрасно справляется. Каждый футболист, человек, мужчина оказывается в ситуации, где надо сцепить зубы и доказывать.- Мы никаких предпочтений не делаем, мы не можем и не имеем права решить, они играют после нас. Мы играли и с теми, и с теми - на кубке конфедераций и контрольный матч. Обе игры были хорошего уровня, мы выглядели достойно. И ту, и другую команду мы знаем. Как футбольный бог рассудит, так и будет. Завтра игра, о другом матче мы ещё не задумывались.- А что, что-то отменили, ввели запрет? Если есть запрет, то нельзя, а если нет, то можно. Мы на каждой тренировке, кроме последних двух, пробовали и такой вариант. Всё возможно. Но мы на Евро-2016 играли в 3 нападающих, но ничего из этого не получилось. Главное, чтобы работал механизм, чтобы в этой системе каждый мог себя проявлять. Надо создавать комфортные условия футболистам, чтобы он себя проявлял. Если мы почувствуем, что такой вариант даст результат, мы так и сделаем. Другое дело, что у нас всего 2 нападающих, поэтому с первых минут так играть опрометчиво - замен нет, надо думать. Как я говорил перед ЧМ, если нет третьего нападающего, который нас устроил или усилил бы, мы чисто арифметически делать ничего не будем, это неправильно.- А так было всегда разве у нас? У меня такое чувство, что это Федя попросил спросить. Фёдор знает, что мы принимаем решения, которые необходимо принимать независимо от того, любим мы кого-то больше или нет. Это большой турнир, где надо чётко понимать, что мы делаем. У нас сегодня ещё есть время взвесить, обсудить, настроить каждого игрока. Завтра увидим. Если я сейчас слово скажу, то слово - не воробей, даже с моей реакцией не поймаешь.