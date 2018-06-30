Станислав Черчесов отказался комментировать тему допинга

Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|4
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|C1
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|A1
|-:-
|B2
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|B1
|-:-
|A2
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|C2
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
|Подробнее
Опрос:
Как сыграет Россия с Уругваем?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:07
Александр Рязанцев: хорошо, что в России режут деньги, чтобы игроки переходили в зарубежные клубы (2)
Александр Рязанцев: хорошо, что в России режут деньги, чтобы игроки переходили в зарубежные клубы (2)
12:40
Фёдор Смолов об ответе болельщику: я отвечал на другой комментарий, который он, как настоящий мужчина, удалил (5)
Фёдор Смолов об ответе болельщику: я отвечал на другой комментарий, который он, как настоящий мужчина, удалил (5)
11:34
Англия готовится выйти из группы, а Сенегал вернуть 2002-й год. Главные интриги одиннадцатого дня чемпионата мира
Англия готовится выйти из группы, а Сенегал вернуть 2002-й год. Главные интриги одиннадцатого дня чемпионата мира
10:13
Тренер сборной Швеции: немцы начали праздновать прямо у нас на глазах. Нельзя так себя вести (9)
Тренер сборной Швеции: немцы начали праздновать прямо у нас на глазах. Нельзя так себя вести (9)
03:45
Форсберг: в матче против Мексики нам нужно лучше распоряжаться мячом, но у нас хорошие шансы на выход в плей-офф (5)
Форсберг: в матче против Мексики нам нужно лучше распоряжаться мячом, но у нас хорошие шансы на выход в плей-офф (5)
Вчера, 23:37
Дидье Дрогба: думаю, что сборная Бельгии выиграет ЧМ-2018 (6)
Дидье Дрогба: думаю, что сборная Бельгии выиграет ЧМ-2018 (6)
Вчера, 23:21
Хавьер Эрнандес: это больше, чем просто мечта
Хавьер Эрнандес: это больше, чем просто мечта
Вчера, 23:06
Гарри Линекер: футбол это простая игра, где немцы в конце умудряются каким-то чертовским образом победить (7)
Гарри Линекер: футбол это простая игра, где немцы в конце умудряются каким-то чертовским образом победить (7)
Вчера, 23:00
Wunderbar! Чудо спасает немецкую сборную от оглушительного фиаско на чемпионате мира (5)
Wunderbar! Чудо спасает немецкую сборную от оглушительного фиаско на чемпионате мира (5)
Вчера, 22:23
Джефферсон Фарфан останется в московской клинике на ночь (2)
Джефферсон Фарфан останется в московской клинике на ночь (2)
Вчера, 22:08
Аксель Витсель: я до сих пор люблю "Зенит" (4)
Аксель Витсель: я до сих пор люблю "Зенит" (4)
Вчера, 21:21
"Рубин" арендовал Хорена Байрамяна (2)
"Рубин" арендовал Хорена Байрамяна (2)
Вчера, 21:14
Младен Крстаич: работу арбитров матча Сербия - Швейцария" надо разбирать в Гаагском суде (7)
Младен Крстаич: работу арбитров матча Сербия - Швейцария" надо разбирать в Гаагском суде (7)
Вчера, 21:05
"Локомотив" официально подписал Рифата Жемалетдинова (11)
"Локомотив" официально подписал Рифата Жемалетдинова (11)
Вчера, 20:49
Корея была неплоха, но всё решил мексиканский пенальти. Судьба двух команд группы F уже понятна
Корея была неплоха, но всё решил мексиканский пенальти. Судьба двух команд группы F уже понятна
Вчера, 20:42
Супруга президента Зимбабве и вице-президент страны получили травмы во время взрыва на стадионе (6)
Супруга президента Зимбабве и вице-президент страны получили травмы во время взрыва на стадионе (6)
Вчера, 20:31
Бельгия – Тунис: фотоотчет встречи
Бельгия – Тунис: фотоотчет встречи
Вчера, 20:07
Германия - Швеция: Ройс сыграет с первых минут
Германия - Швеция: Ройс сыграет с первых минут
Вчера, 20:06
Арбитры из Сенегала будут работать на матче Россия - Уругвай (9)
Арбитры из Сенегала будут работать на матче Россия - Уругвай (9)
Вчера, 19:54
Сборная Мексики выиграла у Южной Кореи
Сборная Мексики выиграла у Южной Кореи
Станислав Черчесов отказался комментировать тему допинга
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем группового турнира чемпионата мира против Уругвая не стал комментировать призывы иностранных чиновников перепроверить национальную команду на допинг.
- Вопрос о допинге из Англии. Врач сказал, что ФИФА взяла пробы двух игроков после каждой игры. Были ли дополнительные тесты вашей команды после начала чемпионата.
- Это вопрос по матчу или по философии? Я не врач, я тренер. Мы говорим о матче, а не о медицине.
На старте ЧМ-2018 сборная России поочередно обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), досрочно оформив выход в 1/8 финала турнира.
Rusfootball.info
- Вопрос о допинге из Англии. Врач сказал, что ФИФА взяла пробы двух игроков после каждой игры. Были ли дополнительные тесты вашей команды после начала чемпионата.
- Это вопрос по матчу или по философии? Я не врач, я тренер. Мы говорим о матче, а не о медицине.
На старте ЧМ-2018 сборная России поочередно обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), досрочно оформив выход в 1/8 финала турнира.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.