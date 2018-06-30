Станислав Черчесов отказался комментировать тему допинга

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем группового турнира чемпионата мира против Уругвая не стал комментировать призывы иностранных чиновников перепроверить национальную команду на допинг.- Это вопрос по матчу или по философии? Я не врач, я тренер. Мы говорим о матче, а не о медицине.На старте ЧМ-2018 сборная России поочередно обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), досрочно оформив выход в 1/8 финала турнира.