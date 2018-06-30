Станислав Черчесов: почему не играют Миранчуки? Потому что тренер так решает

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем с Уругваем ответил на вопрос о братьях Антоне и Алексее Миранчуках и Фёдоре Смолове, передаёт из Самары корреспондентРоман Гуськов.- Потому что главный тренер так решает. А они должны быть готовы в любой момент выйти и сделать своё дело.- А так было всегда разве у нас? У меня такое чувство, что это Федя попросил спросить. Фёдор знает, что мы принимаем решения, которые необходимо принимать независимо от того, любим мы кого-то больше или нет. Это большой турнир, где надо чётко понимать, что мы делаем. У нас сегодня ещё есть время взвесить, обсудить, настроить каждого игрока. Завтра увидим. Если я сейчас слово скажу, то слово - не воробей, даже с моей реакцией не поймаешь.