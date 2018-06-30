Николай Левников: даже с внедрением ВАР человеческий фактор остается

Глава судейского комитета РФС и член судейского комитета УЕФА Николай Левников отметил, что на чемпионате мира с помощью ВАР исправлено уже десять ошибок арбитров и нововведение имеет право на жизнь.- Принимают решение ассистенты, а это точно такой же человеческий фактор, как и судья на поле. Разница в том, что на поле арбитр должен принимать решение моментально, а в комнате, где находится видеоассистент, время на это увеличивается, но не намного. Потому что удлинение просмотра совершенно убило бы футбол.Бывают сложные моменты, когда мы у себя на экстренной комиссии просматриваем один эпизод пять-десять минут. Одни член комиссии говорит, что пенальти был, а другие считают, что его нет. После того, как болельщики посмотрели много повторов, появляется мнение, что ВАР пока работает небезгрешно. Но этого и следовало ожидать. Квалификация арбитров ВАР ниже, чем уровень тех судей, которые работают на поле. Это однозначно. Потому что в первую очередь сотрудники ФИФА отбирал главных судей, а уже затем готовили видеоассистентов. И потом мне кажется, еще недостаточно времени прошло для того, чтобы четко понять и утвердить, каким образом ВАР должен взаимодействовать с судей на поле. Плюс, возможно, иногда происходят какие-то технические сбои. Самое главное, мы должны понимать, что если игра была остановлена и возобновлена, то арбитр уже не имеет права вернуться к спорному моменту.- Уже десять исправленных ошибок арбитров на чемпионате мира после тридцати матчей говорит о том, что это имеет право на жизнь. Ни на каком другом турнире ВАР не уделялось бы так много внимания. И все равно у болельщиков и многих специалистов оставались бы вопросы. Чемпионат мира как зеркало выявит все огрехи и даст возможность совершенствоваться. Поэтому здесь палка о двух концах. С одной стороны, может это и несвоевременно, а с другой, без этого внедрить ВАР невозможно.- Мы не знаем, получал ли арбитр какую-то информацию от видеоассистента. ФИФА и УЕФА не являются сторонниками наказания судей. На чемпионат мира приезжают лучшие арбитры своих конфедераций и к ним есть доверие.