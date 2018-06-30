ФИФА оштрафовала Джаку, Шакири и Лихтштайнера

ФИФА решила не дисквалифицировать трех футболистов сборной Швейцарии за провокационные жесты в матче ЧМ-2018 с Сербией (2:1).Полузащитники Гранит Джака и Джердан Шакири, коренные албанцы, имеющие родню в Косово, празднуя голы в ворота сербов, показали орла с флага Албании.Капитан команды Штефан Лихтштайнер также продемонстрировал этот жест по ходу матча.Игрокам грозил запрет на участие в двух матчах за политические жесты, которые запрещены международной организацией, однако в итоге они избежали сурового наказания.ФИФА оштрафовала за неспортивное поведение Джаку и Шакири на 10 тысяч швейцарских франков (8 630 евро), а Лихтштайнера – на 5 тысяч франков (4 314 евро).