Нигерия – Аргентина: стартовые составы

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Нигерия – Аргентина: стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Нигерии и Аргентины на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018.

Нигерия: Узохо, Идову, Омеруо, Балогун, Трост-Эконг, Ндиди, Мозес, Этебо, Оби Микел, Ихеаначо, Муса.

Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико, Отаменди, Рохо, Маскерано, Банега, Перес, Ди Мария, Игуаин, Месси.
Теги: Сборная Нигерии Сборная Аргентины
Сегодня, 20:08
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9
(2)
№9 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 21:13) #
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  •  (1)
online

Если тренировать взялись игроки, то походу, вынесут аргентосов...


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№8 Написал: vertel латвия (Сегодня, 20:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 20:29) #
online
Болеет за:
«Краснодар»
Неужели этот состав выбирал Месси,как писали СМИ?
Да хоть и Месси, всё равно лучше, чем у "тренеришки", который с какого-то перепугу всё время выпускал в основе нулевого Месу, а на замену такого же(правда ещё молодого)Павона. И всё равно, нет у Аргентины в центре организатора. И жаль будет Аргентину, если...
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№7 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 20:29) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Неужели этот состав выбирал Месси,как писали СМИ?
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№6 Написал: tantara002 (Сегодня, 20:28) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: ДЯДЬКА
Цитата: Египетский вернблюм
За цииска!

Промычала корова, у которой в заявке её хлева 8 негров joy

Пенсионера бабка пустила к шайтан машине !!! Старый клоун !!

Фотима , какая у тебя фотима !


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 20:25) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
Промычала

А, ты запитер? Тогда ты не дядька и даже не тетька smile Голубой, голубой, не хочу играть с тобой

Цитата: Lokoflesh
У аргениносов 4х замены.

И ни одного игрока основы - ни паредаса, ни рыгони smile


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
У аргениносов 4х замены.
Если и сейчас не победят, то не в тренере причина.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 20:20) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: Египетский вернблюм
За цииска!

Промычала корова, у которой в заявке её хлева 8 негров joy
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№2 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 20:19) #
  • +3
  •  (3)

За себя и за Сашку smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 20:11) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
За цииска! smile


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
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