Тони Кроос: сложно было взламывать насыщенную оборону, свои шансы мы не забили

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос отметил, что его команде очень трудно было взломать оборону корейцев в последнем матче турнира для сложивших полномочия чемпионов мира.- Мы не забили, это стало большой проблемой. Нам нужно было взламывать насыщенную оборону, это было сложно. Сейчас мы расстроены, мы злы, но эмоции не помогут.После предыдущего матча мы были в хорошем настроении, рассчитывали, что это поможет нам сегодня. Для нас сегодня матч был, словно финал. Но первый тайм мы провели неудачно. Во втором тайме мы сыграли немного лучше, понимая, что без нужного результата вылетим с турнира, нам пришлось рисковать, у нас были шансы, но мы их не использовали. И это проблема, - передаёт слова Крооса корреспондентИван Уральский.