Король Испании приедет в Москву на матч против России

Король Испании Филипп VI поддержит национальную команду страны в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной России.Филипп VI приедет в Москву и будет присутствовать на стадионе "Лужники", где пройдет игра.Матч между сборными России и Испании состоится 1 июля.Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пока не знает, сможет ли посетить матч.