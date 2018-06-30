Владимир Путин не сможет посетить матч сборной России с Испанией

Президент России Владимир Путин не посетит матч Россия – Испания в рамках 1/8 финала ЧМ-2018, в отличие от короля Испании Филипп VI."График Путина, к сожалению, не позволяет ему присутствовать на этом матче. Но он, безусловно, как и все российские болельщики, будет болеть за наших", – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.