Серхио Рамос: я горд за игру, мы хорошо играли. Не думаю, что надо менять тренера

Защитник сборной Испании Серхио Рамос после поражения от сборной России в 1/8 финала чемпионата мира похвалил своих партнёров за игру, а тренера Фернандо Йерро - за работу, передаёт корреспондент- Тяжелейшая игра сегодня была. Мы недовольны результатом, имели много шансов, сделали всё возможное. С "физикой" проблем не было. Мы могли сыграть аккуратнее в конце 1-го тайма. Я, как капитан, чувствую гордость за игру, мы хорошо играли. Надо пережить это поражение, больше нам ничего не остаётся. Надеяться на удачу в будущем. Мы всё равно довольны выступлением на чемпионате мира.Возможно, это будет для кого-то последний матч на чемпионатах мира. Мне грустно, что Иньеста заканчивает. Он останется легендой испанского футбола, он забил победный мяч в 2010 году. Сейчас идёт смена поколений, но и после поражений мы должны продолжать мечтать о будущих победах. Но я не уверен, что хочу поехать в Катар с седой бородой.- Сейчас не стоит об этом разговаривать. Мы вышли из группы, имели много шансов, доминировали, контролировали всю игру. Так уж вышло, что проиграли.- Это не лучший момент для нашей сборной, но без поражений в футболе не бывает. Мы долгое время не проигрывали, тяжело проиграть. Мы хотели повторить успех 2010 года, я, как капитан, очень сожалею о поражении.Мы готовы были умереть за нашего тренера. Смена тренера - деликатный момент. Я благодарю Йерро за совместную работу. И не считаю, что нам нужно менять тренера. Да, результат плохой, но у нас нормально получается с ним работать.- Мы играем с такой философией долгое время. Да, она не всегда приносит результат, но мы наслаждаемся своей манерой игры. Футбол - это в первую очередь результат.- Давление было сильным, но у нас не должно быть никаких оправданий.