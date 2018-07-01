Серхио Рамос: я горд за игру, мы хорошо играли. Не думаю, что надо менять тренера

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 21:00 ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Серхио Рамос: я горд за игру, мы хорошо играли. Не думаю, что надо менять тренера

Серхио Рамос: я горд за игру, мы хорошо играли. Не думаю, что надо менять тренераЗащитник сборной Испании Серхио Рамос после поражения от сборной России в 1/8 финала чемпионата мира похвалил своих партнёров за игру, а тренера Фернандо Йерро - за работу, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

- Тяжелейшая игра сегодня была. Мы недовольны результатом, имели много шансов, сделали всё возможное. С "физикой" проблем не было. Мы могли сыграть аккуратнее в конце 1-го тайма. Я, как капитан, чувствую гордость за игру, мы хорошо играли. Надо пережить это поражение, больше нам ничего не остаётся. Надеяться на удачу в будущем. Мы всё равно довольны выступлением на чемпионате мира.

Возможно, это будет для кого-то последний матч на чемпионатах мира. Мне грустно, что Иньеста заканчивает. Он останется легендой испанского футбола, он забил победный мяч в 2010 году. Сейчас идёт смена поколений, но и после поражений мы должны продолжать мечтать о будущих победах. Но я не уверен, что хочу поехать в Катар с седой бородой.

- Вы никогда не обыгрывали хозяев на чемпионатах мира...

- Сейчас не стоит об этом разговаривать. Мы вышли из группы, имели много шансов, доминировали, контролировали всю игру. Так уж вышло, что проиграли.

- Произошедшее - несчастный случай или тенденция?

- Это не лучший момент для нашей сборной, но без поражений в футболе не бывает. Мы долгое время не проигрывали, тяжело проиграть. Мы хотели повторить успех 2010 года, я, как капитан, очень сожалею о поражении.

- Повлияла ли на команду смена тренера?

Мы готовы были умереть за нашего тренера. Смена тренера - деликатный момент. Я благодарю Йерро за совместную работу. И не считаю, что нам нужно менять тренера. Да, результат плохой, но у нас нормально получается с ним работать.

- Не исчерпала ли себя философия игры сборной Испании?

- Мы играем с такой философией долгое время. Да, она не всегда приносит результат, но мы наслаждаемся своей манерой игры. Футбол - это в первую очередь результат.

- Помешало ли давление прессы?

- Давление было сильным, но у нас не должно быть никаких оправданий.
Теги: Рамос Сборная Испании
Вчера, 22:17
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(1)
№2 Написал: HardWar Спб. (Вчера, 23:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Что-то я не заметил сегодня много моментов.

Вот именно, катали весь матч мяч перед штрафной. Молодцы че.


--------------------
С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 22:24) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Что-то я не заметил сегодня много моментов.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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