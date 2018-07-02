Петер Шмейхель: поставьте Акинфееву памятник, он его заслужил!

Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель оценил игру вратаря сборной России Игоря Акинфеева в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Испании (1:1, по пенальти — 4:3)."Акинфеев сыграл фантастически. Он блестяще справился с испанскими игроками, которые атаковали весь матч.Он всегда имел репутацию отличного вратаря при отражении пенальти. Настало его время показать это всему миру.Акинфеев заслуживает памятника!", – заявил Шмейхель.