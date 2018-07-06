Георгий Черданцев: Россия и так прыгнула выше головы - думаю, Хорватия забьет больше 2 голов

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Георгий Черданцев: Россия и так прыгнула выше головы - думаю, Хорватия забьет больше 2 голов

Георгий Черданцев сделал свой прогноз на матч 1/4 финала между сборными Хорватии и России.

"Если помните, в прогнозе на матч Россия-Испания я поставил на проход России. Сейчас этого делать не буду, потому что наши и так прыгнули выше головы.

У Хорватии нет тех проблем с тренером, которые были у Испании, ну а как в целом сборная России играет с командами, в чьём составе есть футболисты Реала, Барселоны, Ювентуса и Интера, мы видели. Скорее всего мы отдадим хорватам мяч и будем играть также как с Испанией, но ещё раз повторю: Хорватия не Испания и не будет катать мяч туда-сюда, а тоже предложит его сборной России, и вот если мы будем эти мячи терять, контратаки Хорватии могут быть очень опасны.

Думаю, отделаться одним пропущенным мячом России будет сложно. Если же удастся, то Черчесов гений. Ставлю на то, что хорваты забьют больше одного гола и забьют в первом тайме", - цитирует Черданцева Betting Insider
Теги: Черданцев Сборная России Сборная Хорватии
Сегодня, 09:26
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8
(3)
№8 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 10:07) #
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online

Ну а реально,как играть с футболистами Реала,Барселоны,Интера и Ювентуса?Вот еще задаюсь вопросом.Россия такая страна большая-хорввтов же всего то ничего.Если они смогли в зарубежных том чемпионатах футболистов делегировать,то почему мы не можем
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: SHRЕК (Сегодня, 09:58) #
  • -3
  •  (3)
online

накуй этих хорватов низабьют ниодного сцуки пусть сосут инах в свою горбатию нахъъъъ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! scream scream scream
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№6 Написал: larss Колыбель Трех Революций (Сегодня, 09:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Итак- это как? Прошу объяснить.

Ты что, ещё не привык к безграмотности на этом сайте?
Я, например, уже и внимания не обращаю... хотя и коробит иногда!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Итак- это как? Прошу объяснить.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 09:50) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Матч покажет.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№3 Написал: лад USSR (Сегодня, 09:45) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Черданцев, как прогнозист, никакой. Будем надеяться, что и в этот раз "Чердан рулит!"
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Angelsh (Сегодня, 09:38) #
  • -4
  •  (6)

Хорваты разделают Россию под орех.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:34) #
  • 0
  •  (2)

ну теперь точно мы выиграем laughing


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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