Федор Смолов: я искренне счастлив и горжусь нашей страной

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 1:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Федор Смолов: я искренне счастлив и горжусь нашей страной

Нападающий сборной России Федор Смолов подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата мира с Хорватией.

- Президент хорватского футбольного союза попросил не "уничтожать" вас и сказал, что у вас есть яйца, раз решились так пробить...

- Я скажу немного не по этой теме. Я хочу поблагодарить всех жителей нашей страны, всех ребят в команде за то, что являюсь частью этой команды. Я искренне счастлив и горжусь нашей страной. К сожалению, это произошло со мной. Я не снимаю с себя ответственности за удар с пенальти. Я хочу сказать, что в моей голове всегда есть слова Майкла Джордана. Сказанные уже после завершения карьеры. "Я много тысяч раз брался наносить решающий бросок. И часто нереализовывал". Уверен, я смогу извлечь многое из этой ситуации.

И еще - спасибо всем ребятам, персоналу, тренерскому штабу. Я действительно счастлив и никогда не забуду те 50 дней, что мы провели вместе. Это было очень круто.

Rusfootball.info
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 01:39
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№10 Написал: lebed Hamburg (Сегодня, 02:21) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Факел»
Да что же ты урод , просто рот свой поганый не закроешь. Сравнил себя с великим Джорданом. Мразь ты конченная.
Регистрация: 30.05.2018 [жалоба]
№9 Написал: Седой Россия (Сегодня, 02:13) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Круто ему было, кайфовал, пока абсолютно все остальные пахали! Все матчи пешком ходил, все моменты засрал, а на пенальти выепнуться решил. Так надеялся, что, после Испании его выпускать не будут. Лучше уж без нападающего, чем в меньшинстве. Всем остальным спасибо за турнир!


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№8 Написал: Antip7 (Сегодня, 02:03) #
  • +1
  •  (1)
online

Обидно не за пенальти.. это лотерея.. ну пусть слегка включил пижонство, с кем не бывает.. но Федя, ты запорол отличнейший момент в основное время.. практически выход 1 в 1, тебе дали отличнейший пас.. хороший нападающий такой шанс, дающийся 1 раз за всю игру не упускает, но ты не принял мяч, упал и остался лежать.. а хорваты продолжили матч и чуть не забили. Этот момент показал всё отношение к игре.
Да, не пошла игра.. бывает, но это не первая игра, которая у тебя не пошла. Даже больше можно сказать.. у тебя за сборную в оф. играх всех чемпионатов игра, почему - то, не идет.
Дзюба не забивал, проваливался.. но он пересмотрел свои взгляды на свою форму, которая дает ему заработок и уважение.. он заиграл. Что происходит в сборной со Смоловым, не известно.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: oksva Спб (Сегодня, 02:02) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Этим он нам всё и объяснил , нам ведь достаточно . С головы до жопы татуированный чувак, так нам объясняет своё мразотное отношение ко всем болельщикам России за свои понты
Это было очень круто.


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 01:59) #
  • +2
  •  (2)
online

Иди ты на***, баран херов. НОЛЬ полезных действий за все игры((((((
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 01:57) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Что ты там про Джордана пистишь, уебок?
У Джордана 6 из 6 побед в финалах НБА.
Сравнил плять... иди за кэшбеком от Урганта, клоун расписной
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:45) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Сравнил себя с величайшим баскетболистом...в это ты весь, Федя...куй ты


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 01:44) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
харват признался про яйца... rage
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: DenStavropol Ставрополь (Сегодня, 01:44) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Нехорошо Федя, лучше б тупо извинился за 0 прессинга со своей стороны и сраный понт в пеналях
Регистрация: 26.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 01:44) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы ты молчал.Нас похоронил игрок,который нечего не показал ЧМ.Все эпично.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
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