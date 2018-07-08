Федор Смолов: я искренне счастлив и горжусь нашей страной

Нападающий сборной России Федор Смолов подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата мира с Хорватией.- Я скажу немного не по этой теме. Я хочу поблагодарить всех жителей нашей страны, всех ребят в команде за то, что являюсь частью этой команды. Я искренне счастлив и горжусь нашей страной. К сожалению, это произошло со мной. Я не снимаю с себя ответственности за удар с пенальти. Я хочу сказать, что в моей голове всегда есть слова Майкла Джордана. Сказанные уже после завершения карьеры. "Я много тысяч раз брался наносить решающий бросок. И часто нереализовывал". Уверен, я смогу извлечь многое из этой ситуации.И еще - спасибо всем ребятам, персоналу, тренерскому штабу. Я действительно счастлив и никогда не забуду те 50 дней, что мы провели вместе. Это было очень круто.