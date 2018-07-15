Мэр Загреба: не буду строить стадионы за 400, 500 млн евро, как Путин

Мэр Загреба Милан Бандич в преддверии финального матча чемпионата мира — 2018 между сборными Франции и Хорватии представил проект строительства национального стадиона и дома футбола в Загребе."Я не буду строить стадионы, как Путин, за € 400 или 500 млн. Хорватия — не Россия, хотя я уважаю Путина как президента, и признаю, что он организовал невероятный чемпионат мира.Мы сделаем самый красивый стадион на 35 тыс. мест, который будет стоить € 120 млн. Город предоставит 70 процентов средств на строительство. Остальные затраты лягут на плечи правительства Хорватии и Хорватского футбольного союза", — приводит слова Бандича 24sata.