Станислав Черчесов: я сам настоял на схеме контракта "2+2"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал подписание нового контракта с РФС."Я сам настоял на подобной схеме контракта. "2+2" удобнее четырех лет, потому что удобнее оценивать итог более краткого периода. Надо давать результат, а контракт может быть и 40-летним. Нет результата – надо собирать вещи. Это принцип не только спорта, но и мужской. Задач в контрактах не прописывают", – сказал Черчесов.