Станислав Черчесов: сборную проверяли на допинг почти каждый день и ничего не нашли

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальную команду практически каждый день проверяли на допинг во время чемпионата мира-2018."Практически каждый день нас проверяли на допинг и ничего не нашли, - сказал Черчесов в интервью программе "Действующие лица". - Меня часто спрашивали про допинг, но у нас нет места такому явлению. Где он есть, мы не знаем. До чемпионата мира на одном сборе нас вообще каждый день проверяли. Приезжали из ФИФА, УЕФА и РУСАДА, почти всю команду проверили. Но меня, скажу честно, не проверяли ни разу".