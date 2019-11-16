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Сорокин - о возможном подкупе голосов перед ЧМ-2018: нужно закрыть тему, это никому не интересно

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин рассказал, отражается ли публикация The Insider о коррупционных схемах для выбора страны — хозяйки чемпионата мира 2018 года на подготовке к Евро.

"Никак не отражается работа. Наш мир пронизан большим массивом, который называется фейковыми новостями. С большим удивлением мы вынуждены комментировать ход заявки. Уже нужно закрыть тему, это никому не интересно.

Мы прошли множество вопросов, расследований, раскопок в эту сторону. Мы предоставили всю информацию в комиссию ФИФА. Представили все банковские документы, финансовые переводы. Не знаю, что еще можно сказать и сделать. Мы вели заявочную кампанию честно и открыто. И специальная комиссия ФИФА это подтверждает.

Странно, что по прошествию стольких лет приходится это говорить. Видимо, подготовка к Евро идет хорошо, что коллеги обращают на нас свое внимание", - цитирует Сорокина Sport24.


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Теги: Сорокин
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