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Какая боль! 5 причин, почему Россия начала домашний чемпионат мира с разгрома
Сборная России громит сборную Саудовской Аравии с красноречивым и ритмичным счетом, а Александр Головин выдает один из лучших матчей в карьере на глазах у скаутов «Ювентуса». Rusfootball.info детально анализирует матч-открытие Чемпионата мира 2018.
Достаточно трудно сдерживать порывы энтузиазма и гордости после такого матча. Вряд ли хотя бы половина поклонников отечественного футбола надеялась увидеть такой результат по итогам встречи, учитывая «успехи» команды в 2018 году, а также тот негативный фон, который с особым рвением создали вокруг сборной многие журналисты.
Важно, что этот результат стал возможен благодаря хорошо проведенной работе игроков и тренерского штаба, а также не без помощи других факторов. Поговорим о них подробнее.
Причина 1. Уровень соперника
Хвалить сборную России мы будем чуть позже, сейчас же необходимо сказать, что соперник сегодня показал далеко не лучшую игру. С первых минут бросилось в глаза, что все те проблемы, которые аравийцы испытывали в товарищеских матчах с Италией и Германией, никуда не делись и даже приумножились с учетом колоссального психологического давления.
Как и раньше, у саудовцев возникало огромное количество технических ошибок и потерь в совершенно безобидных ситуациях. Первый гол в матче стал результатом как раз такой ошибки:
Этот же эпизод наглядно демонстрирует и другую откровенную слабость нашего сегодняшнего соперника – игру на втором этаже. Причем проблема не только в физических данных команды, но и в расположении игроков. К примеру, в момент передачи Головина Газинский и Зобнин были совершенно одни на дальней штанге, а защитники Саудовской Аравии просто не разобрались, кто с кем вообще должен играть. Так еще и игрок поскользнулся при попытке играть по мячу.
Те же ошибки отчетливо проявлялись и в попытках перейти центр поля соперника – уж слишком много мячей аравийцы теряли в середине. Но в этом компоненте не обошлось без преимуществ нашей команды. Отсюда плавно переходим ко второй причине.
Причина 2. Отлаженный прессинг
Именно этот компонент даже перед матчем считался чуть ли не единственной сильной стороной команды Черчесова. Еще со времен Кубка Конфедераций тренерский штаб оттачивал в команде игру в прессинге, что периодически давало результат (например, в недавнем матче с Турцией благодаря интенсивному давлению на чужой половине поля был забит единственный гол).
В сегодняшнем матче Россия успешно прессинговала везде и очень часто. На своей половине поля - преимущественно при розыгрышах аутов соперником. К примеру, с такого интенсивного взаимодействия родился опасный контрвыпад:
Вот пример удачного прессинга при подборе после выигранной соперником верховой передачи:
На скриншоте отчетливо видно, что полузащитник аравийцев принимает мяч в квадрате из 4-х игроков сборной России, которые за счет правильного движения лишают соперника возможности не только развития атаки, но и сохранения мяча в принципе.
Причина 3. Физическая готовность
Любой прессинг требует отличной физической готовности – это аксиома. И именно на этот аспект подготовки, судя по интервью самих футболистов, делал акцент тренерский штаб. Если можно так выразиться, сборной ставился силовой футбол с множеством интенсивных действий (в особенности без мяча и в верховой борьбе). Если в матче с австрийцами сборной хватило примерно на 20 минут, то сегодня Александр Головин на 93 минуте обыгрывал соперника так легко, будто он только что появился на поле.
Статистика пробега только подтверждает великолепную физическую готовность команды. В общей сумме, сборная набегала около 117 км. Для сравнения – показатель соперника немного превысил 105. При этом в игре было очень много рывков и темповой работы без мяча, особенно это касается центральной зоны. Показателен пример рывка Головина, после которого был забит второй гол в матче:
Важно, что это был конец первого тайма, а сам игрок находился от мяча несколько дальше, чем его соперники.
Такая же высокая интенсивность работы не могла обойти стороной и Романа Зобнина. Именно за такие качества его ценят в сборной и в клубе. Роман стал лучшим игроком встречи по показателю выигранных единоборств (6 выигранных) и отметился традиционным универсализмом и тактической гибкостью. О ней и поговорим далее.
Причина 4. Влияние тренера на игру
Несметное количество раз мы слышали, что Станислав Черчесов, мягко говоря, плохо разбирается в футболе. Но те решения, которые были им приняты в ходе сегодняшнего матча, расставили все точки над i.
Первое и важнейшее решение тренерский штаб выполнил еще перед матчем. В старте вышел практически тот же состав, что и на игру с Турцией (за исключением Смольникова). И все те интересные идеи, которые были протестированы в той игре, сегодня дали результат. Это и выдавливание соперников на приеме мяча центральными защитниками, и отработанный прессинг на разных участках поля. И игра Головина в левом полуфланге.
До травмы Алана Дзагоева Александру был отведен левый фланг, и задумка с его смещениями в центр и передачами в сторону ворот отлично сработала в эпизоде с голом Газинского. А сам Дзагоев неплохо справлялся с решающими передачами и развитием атак. Однако его травма прилично осложнила жизнь команде, и эту проблему Станислав Саламович решил достаточно спорным действием – вместо ожидаемого выхода по позиции Алексея Миранчука на поле появился Денис Черышев, а Головин отправился играть второго форварда.
Первые 2-3 действия Дениса были достаточно прямолинейными, но в итоге конвертировались в забитый мяч (и даже не один). При этом Черышев также интенсивно играл без мяча и в целом выдал великолепную игру. Важнее, что ход с его выходом еще больше развязал руки Головину, но об этом чуть позже.
Главное решение матча все-таки было сделано уже во втором тайме. С самого его начала команда начала опускаться ниже, опорная зона проседать, а прессинг становился все менее активным. Так родился самый опасный эпизод аравийцев в матче:
После длительного перекатывания мяча с фланга на фланг, правый защитник все-таки сумел выполнить без помех опасную передачу на игрока, открывавшегося на ближней штанге, которого почему-то спокойно оставил в одиночестве Юрий Газинский.
Тогда Черчесов решил сыграть в Массимо Карреру и укрепить середину поля свежим Далером Кузяевым, переместив палочку-выручалочку Зобнина на правый фланг. Таким ходом была мгновенно решена проблема не только подстраховки Марио Фернандеса после подключений, но и вновь налажен прессинг на правой половине поля.
Спустя минуту после выхода Кузяева, Роман уже вынудил правого защитника аравийцев выходить через длинный пас. И, более того, накрыл эту передачу:
Окончательно добил соперника выход на поле Артема Дзюбы. Надо сказать, что Федор Смолов провел откровенно слабый матч, был пассивен без мяча, очень долго принимал решения с мячом, часто ошибался и не был достаточно эффективен в верховой борьбе. Очевидно, что под игру лонгболлами гораздо больше подходит Дзюба. Сразу же после выхода на замену Артем сначала забил сам (да, головой, в верховой борьбе), а затем в концовке скинул голевую передачу Денису Черышеву (тоже головой и в верховой борьбе):
Но главной звездой матча стал не Черышев и не Дзюба.
Причина 5. Александр Головин
В каждом предыдущем пункте так или иначе фигурировал креативный полузащитник ЦСКА. По первым минутам матча бросалось в глаза, что игроки вышли на поле с определенным волнением. Отсюда были достаточно низкие скорости и большое количество неочевидных ошибок. Единственным игроком, кто сразу взялся за дело и отложил в сторону переживания, стал как раз Головин. Сегодняшний матч отчетливо продемонстрировал, что уже сейчас Александр является лидером команды, причем не только в игровом, но и в ментальном плане.
Две великолепных голевых передачи, одна предголевая, лучший показатель по пробегу в обеих командах (к 83 минуте Головин набегал более 11 км), невероятная интенсивность работы с мячом и без мяча на протяжении 93 минут, 5 ключевых передач (лучший показатель в матче), 4 выигранных единоборства (второй показатель в матче) и потрясающий гол с заработанного собственными силами штрафного в обвод стенки. И все это на глазах у скаутов «Ювентуса» (и наверняка многих других клубов).
***
Важно, что многие проблемы сборной никуда не делись. Проблемы с началом атаки так и остались, достаточно долгий и неэффективный переход из обороны в атаку, общая скорость игры и работы с мячом, слабая игра Федора Смолова и др. Но те редкие сильные стороны, которые можно было увидеть в товарищеских играх, сегодня сработали на «ура».
Браво, команда!
P.S. Очень бы хотелось назвать в качестве 6-ой причины активную поддержку болельщиков, но сегодня это будет лицемерием. Бесконечное давление, всеобщий негатив, совсем не смешные и неуместные песни о команде и вечно неудобные «вопросы» журналистов – вот что окружало команду на протяжении подготовительного сбора. Как результат – переполненные трибуны «Лужников», где половину второго тайма игроков было слышно лучше, чем болельщиков.
Как и обещал Артем Дзюба, на поле безразличных сегодня не было, как и на тренерской скамейке. Чего нельзя сказать о трибунах и о миллионах жителей, которых так возмущают «зажравшиеся футболисты».
Роман Павлюк, rusfootball.info
Достаточно трудно сдерживать порывы энтузиазма и гордости после такого матча. Вряд ли хотя бы половина поклонников отечественного футбола надеялась увидеть такой результат по итогам встречи, учитывая «успехи» команды в 2018 году, а также тот негативный фон, который с особым рвением создали вокруг сборной многие журналисты.
Важно, что этот результат стал возможен благодаря хорошо проведенной работе игроков и тренерского штаба, а также не без помощи других факторов. Поговорим о них подробнее.
Причина 1. Уровень соперника
Хвалить сборную России мы будем чуть позже, сейчас же необходимо сказать, что соперник сегодня показал далеко не лучшую игру. С первых минут бросилось в глаза, что все те проблемы, которые аравийцы испытывали в товарищеских матчах с Италией и Германией, никуда не делись и даже приумножились с учетом колоссального психологического давления.
Как и раньше, у саудовцев возникало огромное количество технических ошибок и потерь в совершенно безобидных ситуациях. Первый гол в матче стал результатом как раз такой ошибки:
Этот же эпизод наглядно демонстрирует и другую откровенную слабость нашего сегодняшнего соперника – игру на втором этаже. Причем проблема не только в физических данных команды, но и в расположении игроков. К примеру, в момент передачи Головина Газинский и Зобнин были совершенно одни на дальней штанге, а защитники Саудовской Аравии просто не разобрались, кто с кем вообще должен играть. Так еще и игрок поскользнулся при попытке играть по мячу.
Те же ошибки отчетливо проявлялись и в попытках перейти центр поля соперника – уж слишком много мячей аравийцы теряли в середине. Но в этом компоненте не обошлось без преимуществ нашей команды. Отсюда плавно переходим ко второй причине.
Причина 2. Отлаженный прессинг
Именно этот компонент даже перед матчем считался чуть ли не единственной сильной стороной команды Черчесова. Еще со времен Кубка Конфедераций тренерский штаб оттачивал в команде игру в прессинге, что периодически давало результат (например, в недавнем матче с Турцией благодаря интенсивному давлению на чужой половине поля был забит единственный гол).
В сегодняшнем матче Россия успешно прессинговала везде и очень часто. На своей половине поля - преимущественно при розыгрышах аутов соперником. К примеру, с такого интенсивного взаимодействия родился опасный контрвыпад:
Вот пример удачного прессинга при подборе после выигранной соперником верховой передачи:
На скриншоте отчетливо видно, что полузащитник аравийцев принимает мяч в квадрате из 4-х игроков сборной России, которые за счет правильного движения лишают соперника возможности не только развития атаки, но и сохранения мяча в принципе.
Причина 3. Физическая готовность
Любой прессинг требует отличной физической готовности – это аксиома. И именно на этот аспект подготовки, судя по интервью самих футболистов, делал акцент тренерский штаб. Если можно так выразиться, сборной ставился силовой футбол с множеством интенсивных действий (в особенности без мяча и в верховой борьбе). Если в матче с австрийцами сборной хватило примерно на 20 минут, то сегодня Александр Головин на 93 минуте обыгрывал соперника так легко, будто он только что появился на поле.
Статистика пробега только подтверждает великолепную физическую готовность команды. В общей сумме, сборная набегала около 117 км. Для сравнения – показатель соперника немного превысил 105. При этом в игре было очень много рывков и темповой работы без мяча, особенно это касается центральной зоны. Показателен пример рывка Головина, после которого был забит второй гол в матче:
Важно, что это был конец первого тайма, а сам игрок находился от мяча несколько дальше, чем его соперники.
Такая же высокая интенсивность работы не могла обойти стороной и Романа Зобнина. Именно за такие качества его ценят в сборной и в клубе. Роман стал лучшим игроком встречи по показателю выигранных единоборств (6 выигранных) и отметился традиционным универсализмом и тактической гибкостью. О ней и поговорим далее.
Причина 4. Влияние тренера на игру
Несметное количество раз мы слышали, что Станислав Черчесов, мягко говоря, плохо разбирается в футболе. Но те решения, которые были им приняты в ходе сегодняшнего матча, расставили все точки над i.
Первое и важнейшее решение тренерский штаб выполнил еще перед матчем. В старте вышел практически тот же состав, что и на игру с Турцией (за исключением Смольникова). И все те интересные идеи, которые были протестированы в той игре, сегодня дали результат. Это и выдавливание соперников на приеме мяча центральными защитниками, и отработанный прессинг на разных участках поля. И игра Головина в левом полуфланге.
До травмы Алана Дзагоева Александру был отведен левый фланг, и задумка с его смещениями в центр и передачами в сторону ворот отлично сработала в эпизоде с голом Газинского. А сам Дзагоев неплохо справлялся с решающими передачами и развитием атак. Однако его травма прилично осложнила жизнь команде, и эту проблему Станислав Саламович решил достаточно спорным действием – вместо ожидаемого выхода по позиции Алексея Миранчука на поле появился Денис Черышев, а Головин отправился играть второго форварда.
Первые 2-3 действия Дениса были достаточно прямолинейными, но в итоге конвертировались в забитый мяч (и даже не один). При этом Черышев также интенсивно играл без мяча и в целом выдал великолепную игру. Важнее, что ход с его выходом еще больше развязал руки Головину, но об этом чуть позже.
Главное решение матча все-таки было сделано уже во втором тайме. С самого его начала команда начала опускаться ниже, опорная зона проседать, а прессинг становился все менее активным. Так родился самый опасный эпизод аравийцев в матче:
После длительного перекатывания мяча с фланга на фланг, правый защитник все-таки сумел выполнить без помех опасную передачу на игрока, открывавшегося на ближней штанге, которого почему-то спокойно оставил в одиночестве Юрий Газинский.
Тогда Черчесов решил сыграть в Массимо Карреру и укрепить середину поля свежим Далером Кузяевым, переместив палочку-выручалочку Зобнина на правый фланг. Таким ходом была мгновенно решена проблема не только подстраховки Марио Фернандеса после подключений, но и вновь налажен прессинг на правой половине поля.
Спустя минуту после выхода Кузяева, Роман уже вынудил правого защитника аравийцев выходить через длинный пас. И, более того, накрыл эту передачу:
Окончательно добил соперника выход на поле Артема Дзюбы. Надо сказать, что Федор Смолов провел откровенно слабый матч, был пассивен без мяча, очень долго принимал решения с мячом, часто ошибался и не был достаточно эффективен в верховой борьбе. Очевидно, что под игру лонгболлами гораздо больше подходит Дзюба. Сразу же после выхода на замену Артем сначала забил сам (да, головой, в верховой борьбе), а затем в концовке скинул голевую передачу Денису Черышеву (тоже головой и в верховой борьбе):
Но главной звездой матча стал не Черышев и не Дзюба.
Причина 5. Александр Головин
В каждом предыдущем пункте так или иначе фигурировал креативный полузащитник ЦСКА. По первым минутам матча бросалось в глаза, что игроки вышли на поле с определенным волнением. Отсюда были достаточно низкие скорости и большое количество неочевидных ошибок. Единственным игроком, кто сразу взялся за дело и отложил в сторону переживания, стал как раз Головин. Сегодняшний матч отчетливо продемонстрировал, что уже сейчас Александр является лидером команды, причем не только в игровом, но и в ментальном плане.
Две великолепных голевых передачи, одна предголевая, лучший показатель по пробегу в обеих командах (к 83 минуте Головин набегал более 11 км), невероятная интенсивность работы с мячом и без мяча на протяжении 93 минут, 5 ключевых передач (лучший показатель в матче), 4 выигранных единоборства (второй показатель в матче) и потрясающий гол с заработанного собственными силами штрафного в обвод стенки. И все это на глазах у скаутов «Ювентуса» (и наверняка многих других клубов).
***
Важно, что многие проблемы сборной никуда не делись. Проблемы с началом атаки так и остались, достаточно долгий и неэффективный переход из обороны в атаку, общая скорость игры и работы с мячом, слабая игра Федора Смолова и др. Но те редкие сильные стороны, которые можно было увидеть в товарищеских играх, сегодня сработали на «ура».
Браво, команда!
P.S. Очень бы хотелось назвать в качестве 6-ой причины активную поддержку болельщиков, но сегодня это будет лицемерием. Бесконечное давление, всеобщий негатив, совсем не смешные и неуместные песни о команде и вечно неудобные «вопросы» журналистов – вот что окружало команду на протяжении подготовительного сбора. Как результат – переполненные трибуны «Лужников», где половину второго тайма игроков было слышно лучше, чем болельщиков.
Как и обещал Артем Дзюба, на поле безразличных сегодня не было, как и на тренерской скамейке. Чего нельзя сказать о трибунах и о миллионах жителей, которых так возмущают «зажравшиеся футболисты».
Роман Павлюк, rusfootball.info
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