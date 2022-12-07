Кержаков: у Испании идет смена поколения, на следующем ЧМ они будут сильнее

Экс-форвард испанской "Севильи" Александр Кержаков прокомментировал вылет Испании с ЧМ-2022.
- Испании идет смена поколения. Думаю, что на следующем чемпионате мира испанцы будут сильнее. На данный момент у них нет форвардов уровня Вильи и Торреса, которые приносили результат. Думаю, что никакого кризиса нет, это смена поколений, — сказал Кержаков "СЭ"
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Вчера Испания сенсационно уступила Марокко в 1/8 финала ЧМ. Основное время встречи закончилось вничью со счетом 0:0. А в серии послематчевых пенальти сильнее оказались африканцы. Игроки "красной фурии" не смогли забить три 11-ти метровых подряд. Это второй ЧМ подряд, в котором испанцы не смогли преодолеть первый раунд плей-офф. В 2018 Испания вылетала, проиграв России. Подопечные Луиса Энрике прекратили борьбу на трофей. Ранее СМИ сообщили, что наставник команды покинет свой пост.