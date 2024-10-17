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"Просто он такой человек". Экс-капитан сборной России Аршавин высказался о шутке Черчесова про казахский язык
Андрей Аршавин, в прошлом капитан "
Зенита
" и
сборной России
, дал свой комментарий по поводу шутки наставника сборной Казахстана Станислава Черчесова.
Фото: официальный сайт РФС
Напомним, на прошлой неделе Казахстан при своих болельщиках уступил Словении со счетом 0:1. По окончании встречи Черчесову задали вопрос на казахском языке, на что специалист переспросил: "Ты по-французски сейчас говоришь?". После этого Черчесова оштрафовали и провели с ним разъяснительную работу.
- Любая страна и национальность трепетно относится к своей истории, культуре и так далее. Казахи не исключение.
Вы знаете Станислава Саламыча, просто он такой человек, надо принимать его таким, какой он есть, - цитирует Аршавина
"Матч ТВ"
.
Национальная команда Казахстана провела под руководством экс-наставника
сборной России
четыре матча и не забила в этих играх ни одного гола.
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Андрей Аршавин
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана
Сегодня, 14:48
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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