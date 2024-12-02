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"Федерация не может себе это позволить". Бельгийский журналист рассказал, во сколько обойдется увольнение Тедеско
Сегодня, 11:56
Бельгийский журналист Sudinfo Филипп Гердай назвал сумму неустойки в случае увольнения главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско.
Фото: сборная Бельгии
"У Тедеско контракт до середины 2026 года. Сейчас его увольнение обойдется в 1,45 миллиона евро. Находясь в плохом финансовом положении бельгийская федерация не может позволить себе тратить столько денег", - цитирует Гердая
"СЭ"
.
Доменико Тедеско был назначен на пост главного тренера сборной Бельгии в начале февраля 2023 года. В марте этого года Королевская бельгийская футбольная ассоциация продлила контракт со специалистом до 2026 года. Под его руководством национальная команда провела 24 матча, в которых одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
В минувшей Лиге Наций бельгийцы набрали лишь 4 очка в 6 играх и заняли третье место в турнирной таблице, отставание от сборных Италии и Франции составило 9 баллов.
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Сборная Бельгии
Доменико Тедеско
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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