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"Федерация не может себе это позволить". Бельгийский журналист рассказал, во сколько обойдется увольнение Тедеско

Бельгийский журналист Sudinfo Филипп Гердай назвал сумму неустойки в случае увольнения главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско.
Фото: сборная Бельгии
"У Тедеско контракт до середины 2026 года. Сейчас его увольнение обойдется в 1,45 миллиона евро. Находясь в плохом финансовом положении бельгийская федерация не может позволить себе тратить столько денег", - цитирует Гердая "СЭ".

Доменико Тедеско был назначен на пост главного тренера сборной Бельгии в начале февраля 2023 года. В марте этого года Королевская бельгийская футбольная ассоциация продлила контракт со специалистом до 2026 года. Под его руководством национальная команда провела 24 матча, в которых одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

В минувшей Лиге Наций бельгийцы набрали лишь 4 очка в 6 играх и заняли третье место в турнирной таблице, отставание от сборных Италии и Франции составило 9 баллов.

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