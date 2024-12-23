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Управляющий директор Казахстанской федерации футбола - об увольнении Черчесова: ничего такого не слышал
Сегодня, 19:50
Управляющий директор Казахстанской федерации футбола Кайсар Бекенов отреагировал на информацию об отставке главного тренера сборной Станислава Черчесова.
Фото: КФФ
"По крайней мере, у меня такой информации нет. Ничего такого не слышал. Не могу прокомментировать. Слухи, видимо. По моему, никаких разговоров об этом не было", - цитирует Бекенова
"Матч ТВ"
.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что новый президент федерации футбола Казахстана уволил Станислава Черчесова с должности главного тренера национальной сборной.
Российский специалист пришел в сборную Казахстана летом этого года. Под его началом команда смогла заработать одно очко в шести играх на групповой стадии Лиги наций, не сумев забить ни одного мяча.
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Станислав Черчесов
Сборная Казахстана
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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