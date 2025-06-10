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Игрокам и тренерам сборной Узбекистана подарили автомобили за выход на ЧМ-2026
Сегодня, 01:08
Всем футболистам и тренерам сборной Узбекистана подарили автомобили после матча азиатского отбора на чемпионат мира 2026 года с Катаром (3:0).
Фото © X / KingR
Национальная команда впервые в истории обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года. В связи с этим Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев распорядился подарить автомобиль BYD каждому игроку и члену тренерского штаба сборной.
Чемпионат мира по футболу 2026 года запланирован на период с 11 июня по 19 июля - матчи будут проходить в городах сразу трёх стран: Канады, Мексики и США.
Источник:
"СЭ"
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Сборная Узбекистана
Чемпионат Мира
Опубликовал:
Дмитрий Карпов
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