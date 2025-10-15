Матчи Скрыть

"Мы бы сыграли не хуже Украины". Степашин - об уровне сборной России

Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин заявил, что российская сборная могла бы успешно пройти квалификацию чемпионата мира-2026, если бы участвовала в отборе.
Фото: РФС
"Честно говоря, если бы мы сейчас играли отборочные матчи на первенство мира, тем более там будет участвовать 48 команд, мы бы безусловно прошли, для меня это очевидно. Если бы не эти политические антиспортивные решения, я абсолютно убежден, что мы бы сыграли не хуже, по крайней мере сборной Украины, это точно", - сказал Степашин в интервью "КП".

Сборная России и российские клубы были отстранены от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.

На данный момент команда Украины выступает в группе D отборочного турнира чемпионата мира-2026. Сборная находится на втором месте в таблице, играя вместе с Францией, Исландией и Азербайджаном.

Национальная команда России располагается на 33-м месте в рейтинге ФИФА, Украина занимает 28-ю строчку.

