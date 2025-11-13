Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
4 - 1 4 1
ЭстонияЗавершен
Азербайджан
0 - 2 0 2
ИсландияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
ВенгрияЗавершен
Англия
2 - 0 2 0
СербияЗавершен
Андорра
0 - 1 0 1
АлбанияЗавершен
Ирландия
2 - 0 2 0
ПортугалияЗавершен
Франция
4 - 0 4 0
УкраинаЗавершен
Молдова
0 - 2 0 2
ИталияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
0 - 0 0 0
ЛатвияЗавершен
Литва
0 - 0 0 0
ИзраильЗавершен
Чехия
1 - 0 1 0
Сан-МариноЗавершен

Сборная Ирландии победила Португалию. Роналду заработал удаление

Сборная Ирландии победила команду Португалии со счетом 2:0.
Фото: Getty Images
Дубль в матче оформил нападающий сборной Ирландии Трой Пэрротт. На 61-й минуте встречи прямую красную карточку получил форвард команды Португалии Криштиану Роналду.

Квалификация ЧМ-2026

Группа F. 5 тур

Голы: Пэрротт, 17, 45.

Ирландия: Келлехер, О`Ши, Коллинз, О'Брайен, Скейлз (Данн, 86), Азаз (Эбоселе, 79), Огбене (Джонстон, 86), Тэйлор (Ковентри, 68), Каллен, Коулмэн, Пэрротт (Ида, 68).

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Инасиу (Ренату Вейга, 46), Рубен Диаш, Жоау Канселу (Семеду, 46), Витинья, Рубен Невеш, Жоау Невеш (Гонсалу Рамуш, 78), Бернарду Силва (Тринкан, 63), Жоау Феликс (Рафаэл Леау, 63), Роналду.

Предупреждения: Жоау Канселу, 19, Азаз, 38, Рубен Диаш, 45+1, Скейлз, 86.

Удаление: Роналду, 61.

