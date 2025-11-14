Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
08:00
ЕнисейНе начат
Черноморец
15:00
Волга УлНе начат
Торпедо
15:30
РоторНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
БельгияНе начат
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Германия одержала победу над Люксембургом в отборе к ЧМ-2026

Сборная Германии выиграла у команды Люксембурга со счетом 2:0.
Фото: Getty Images
Дубль в матче оформил нападающий сборной Германии Ник Вольтемаде.

Квалификация ЧМ-2026

Группа А. 5 тур

Голы: Вольтемаде, 49, 69.

Люксембург: Морис, Бонерт (Да Граса, 46), Карлсон, Корац, Янс, Дардари, Баррейро, Олесен (Эмбало, 80), Мартинс Перейра (Курчи, 80), Тилль (де Соуза, 71), Синани.

Германия: Бауманн, Раум, Та (Тиав, 79), Антон, Баку, Горетцка (Нмеча, 53), Павлович, Виртц, Гнабри (Шаде, 66), Сане (Левелинг, 80), Вольтемаде.

Предупреждения: Горетцка, 31, Бонерт, 40, Та, 56, Корац, 61, Синани, 68.

