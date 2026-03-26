Игрок "Зенита" попал в старт сборной Бразилии на матч с Францией

В среду, 26 марта, сборные Бразилии и Франции проведут товарищеский матч. Встреча состоится в США.
Фото: Getty Images
В составе бразильской национальной команды с первых минут появится защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос.

Обе команды продолжают подготовку к чемпионату мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика. Французы уверенно прошли квалификацию в своей группе, финишировав на первом месте и набрав шестнадцать очков. Бразилия, в свою очередь, завершила южноамериканский отбор на пятой позиции, имея в активе двадцать восемь баллов.

