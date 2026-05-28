Стала известна причина отсутствия Салаха в матче с Россией

Стала известна причина отсутствия Мохамеда Салаха в товарищеском матче между сборными Египта и России.
Звёздный форвард не попал в заявку хозяев на встречу в Каире. Как сообщил пресс-офицер матча Махмуд Эссам, решение было принято после обсуждения с тренерским штабом египетской команды.

- Это решение, согласованное с тренерским штабом. Он прибыл в расположение команды только вчера, - цитирует Эссама "Матч ТВ".

После первого тайма счёт в матче остаётся ничейным - 0:0.

Напомним, по окончании сезона Салах покинул "Ливерпуль", за который выступал на протяжении многих лет.

