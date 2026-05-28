Рапопорт высказался о слухах вокруг форварда "Динамо"

Борис Рапопорт прокомментировал информацию о возможном интересе "Зенита" к нападающему московского "Динамо" Константину Тюкавину.
По словам специалиста, в футболе возможны самые неожиданные трансферы.

- В нашей жизни всё бывает. Я тоже не думал, что Дивеев может перейти в "Зенит", даже не предполагал. Но бывает всё. Однако пока сам не услышу какую-то информацию от "Зенита", для меня это останутся только слухи, - приводит слова Рапопорта Vprognoze.

В прошедшем сезоне 23-летний форвард провёл 22 матча в чемпионате России, забив 10 мячей и сделав четыре ассиста на партнёров.

Контракт Тюкавина с "Динамо" рассчитан до 2030 года. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 17 миллионов евро.

