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Погребняк - о ЧМ-2026: хочу, чтобы Роналду взял кубок
Сегодня, 03:19
Экс-нападающий "
Зенита
" Павел Погребняк назвал команды, которые считает основными претендентами на победу на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По мнению экс-футболиста, самые высокие шансы на завоевание трофея имеют сборные Франции и Португалии. Погребняк также признался, что хотел бы увидеть триумф
Криштиану Роналду
на мировом первенстве.
- Единственный минус - это разница во времени, какие-то большие матчи посмотреть не получится. Фаворитами вижу Францию и Португалию. Хочу, чтобы Роналду взял кубок, - цитирует Погребняка
"Спорт-Экспресс"
.
Напомним, что на предстоящем турнире португальцы встретятся с Узбекистаном, ДР Конго и Колумбией. Первый матч команда проведёт 17 июня.
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Павел Погребняк
Криштиану Роналду
Сборная Португалии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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