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Погребняк - о ЧМ-2026: хочу, чтобы Роналду взял кубок

Экс-нападающий "Зенита" Павел Погребняк назвал команды, которые считает основными претендентами на победу на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По мнению экс-футболиста, самые высокие шансы на завоевание трофея имеют сборные Франции и Португалии. Погребняк также признался, что хотел бы увидеть триумф Криштиану Роналду на мировом первенстве.

- Единственный минус - это разница во времени, какие-то большие матчи посмотреть не получится. Фаворитами вижу Францию и Португалию. Хочу, чтобы Роналду взял кубок, - цитирует Погребняка "Спорт-Экспресс".

Напомним, что на предстоящем турнире португальцы встретятся с Узбекистаном, ДР Конго и Колумбией. Первый матч команда проведёт 17 июня.

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