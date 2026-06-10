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Форвард "Динамо" Сергеев рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира

Нападающий московского "Динамо" Иван Сергеев рассказал, за какую сборную будет переживать на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По его мнению, у португальцев собрался сильный состав, а дополнительной мотивацией может стать последний мундиаль в карьере Криштиану Роналду.

- Будет интересно - первый раз столько команд. Честно, хочу, чтобы выиграла Португалия. У них собирается интересная команда. Последний чемпионат мира для Роналду, - приводит слова Сергеева "Чемпионат".

На групповом этапе мирового первенства португальская сборная сыграет против Узбекистана, Колумбии и ДР Конго. Турнир пройдёт на стадионах США, Канады и Мексики.

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