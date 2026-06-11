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Кирьяков - о ЧМ-2026: немцы остаются претендентами на титул

Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года и оценил перспективы национальной команды Германии.
Фото: Getty Images
Несмотря на неудачные выступления немцев на двух последних мундиалях после триумфа в Бразилии в 2014 году, экс-футболист по-прежнему считает Бундестим одним из главных претендентов на трофей.

- По моему мнению, Бундестим всегда является одним из фаворитов чемпионата мира. На моей памяти даже тогда, когда немцы проваливались на каком-то крупном международном турнире, в следующий раз они снова ехали туда в числе претендентов на побед, - передаёт слова Кирьякова "РБ Спорт".

Чемпионат мира стартует 11 июня в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории участие в турнире примут 48 национальных сборных.

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