Лидеру сборной Ганы отказали во въезде в Канаду перед стартом ЧМ-2026

Сборная Ганы останется без одного из своих ключевых футболистов на старте чемпионата мира 2026 года.

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Как сообщает The Athletic, полузащитник Томас Парти не получил визу для въезда в Канаду и пропустит первый матч национальной команды на турнире.



По информации источника, решение было принято канадскими властями. Ожидается, что 32-летний футболист не сыграет против Панамы 18 июня.



Отмечается, что на официальном сайте правительства Канады указано: въезд в страну может быть ограничен для лиц, совершивших преступления или обвиняемых по уголовным делам.



Напомним, летом 2025 года лондонская полиция предъявила Парти обвинения по нескольким эпизодам изнасилования. Сам футболист отвергает все обвинения, а судебное разбирательство по его делу ещё не завершено.