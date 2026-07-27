По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, петербургский клуб близок к завершению сделки по трансферу 24-летнего хавбека.
Как утверждает источник, ранее "Зенит" предлагал за футболиста пять миллионов евро, однако председатель совета директоров "Локомотива" Борис Ротенберг рассчитывал выручить семь миллионов. В итоге стороны нашли компромисс. Переход Карпукаса будет оформлен за 6 миллионов евро плюс бонусные выплаты.
В прошлом сезоне полузащитник провёл за "Локомотив" 35 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет семь миллионов евро.
"Зенит" договорился о трансфере Карпукаса - источник
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас продолжит карьеру в "Зените".
Фото: ФК "Локомотив"