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Модрич близок к завершению карьеры - источник

40-летний Лука Модрич рассматривает вариант с уходом из футбола после завершения чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФК "Милан"
AS отмечает, что на данный момент именно такой сценарий выглядит наиболее вероятным. Несмотря на интерес со стороны других клубов, Модрич пока не видит достаточной мотивации для продолжения выступлений на высоком уровне.

Действующее соглашение хавбека с "Миланом" рассчитано до конца июня. Если ситуация не изменится, нынешний мундиаль может стать последним турниром в карьере одного из самых титулованных полузащитников своего поколения.

При этом Модрич может вновь оказаться в "Реале", однако уже вне футбольного поля. По данным источника, и сам игрок, и руководство мадридского клуба не исключают его возвращения в структуру "сливочных" после завершения карьеры.

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