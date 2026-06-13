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Набабкин назвал главных фаворитов чемпионата мира - 2026

Кирилл Набабкин поделился ожиданиями от чемпионата мира - 2026 и назвал сборные, которые считает главными претендентами на победу в турнире.
Фото: Getty Images
Экс-игрок ЦСКА включил в число фаворитов сразу четыре европейские и южноамериканские команды.

- Я просто смотрю этот чемпионат мира и наслаждаюсь футболом. Кто будет сильнейшим, тот и выиграет. Для меня фаворитами являются Бразилия, Португалия, Франция, Германия, - цитирует Набабкина "Матч ТВ".

На момент старта турнира ни одна из перечисленных сборных ещё не провела свой первый матч. Бразилия и Германия начнут выступление 14 июня, встретившись с Марокко и Кюрасао соответственно. Франция откроет турнир матчем против Сенегала 16 июня, а Португалия двумя днями позже сыграет с ДР Конго.

Чемпионат мира проходит на полях США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.

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