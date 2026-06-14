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США
4 - 1 4 1
ПарагвайЗавершен
Катар
1 - 1 1 1
ШвейцарияЗавершен

Слишкович оценил шансы Боснии и Герцеговины на выход в плей-офф

После ничьей с Канадой в стартовом туре сборная Боснии и Герцеговины остаётся в числе претендентов на выход в плей-офф чемпионата мира.
Фото: Getty Images
Такого мнения придерживается бывший наставник "Спартака" Владимир Слишкович.

- Есть реальные шансы выйти из группы. Этого точно стоит ожидать. Можно играть со всеми командами. Сейчас у Боснии одно очко. Победить Катар вполне реально. Все будет зависеть от игры со Швейцарией, - передаёт слова Слишковича Sport24.

Для сборной Боснии и Герцеговины нынешний чемпионат мира стал лишь вторым в истории. В своём предыдущем и единственном выступлении на мундиале в 2014 году команда не смогла преодолеть групповой этап.

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