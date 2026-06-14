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Футболист "Зенита" попал в стартовый состав сборной Бразилии на матч с Марокко

Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Марокко на матч первого тура группового этапа чемпионата мира - 2026.
Фото: Getty Images
В составе бразильцев с первых минут выйдет защитник "Зенита" Дуглас Сантос.

Бразилия: Алисон Бекер, Маркиньос, Магальяйнс, Ибаньес, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Рафинья, Пакета, Винисиус, Тьяго.

Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Диоп, Риад, Унаи, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Буадди, Сайбари, Диас.

Бразильцы и марокканцы начинают борьбу на нынешнем мировом первенстве. Встреча начнётся в 01:00 мск.

Напомним, мундиаль стартовал 11 июня. Турнир проходит сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике. Финальный матч состоится 19 июля.

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