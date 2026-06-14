Катар сенсационно вырвал ничью у Швейцарии в компенсированное время

Сборная Катара ушла от поражения в матче со Швейцарией на последних минутах встречи ЧМ-2026.

Фото: ФИФА

Поединок первого тура группы В завершился вничью со счётом 1:1.



Швейцарцы вышли вперёд в первом тайме благодаря точному удару Бриля Эмболо с пенальти. Уже в компенсированное к матчу время Катар сумел спастись. На 90+4-й минуте защитник Буалем Хухи отправил мяч в сетку и принёс своей сборной одно очко.



Группа В. 1 тур



Голы: Эмболо, 17 (пен.) - Хухи, 90+4



Катар: Абунада, Аль-Уи, (Фатхи, 60), Мигел, Хухи, Аль-Амин, Лай, Эдмилсон Жуниор, (Аль-Хаидос, 89), Габер, (Будиаф, 60), Мадибо, (Аль-Маннаи, 79), Афиф, Абдурисаг (Алаэльдин, 60).



Швейцария: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес, (Мухайм, 89), Фройлер, (Яшари, 89), Джака, Эбишер, (Ридер, 65), Закария, Ндойе, (Манзамби, 65), Варгас, (Амдуни, 79), Эмболо.



Предупреждения: Абунада, 16, Габер, 23, Закария, 42