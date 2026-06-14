Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бразилия
1 - 1 1 1
МароккоЗавершен
Гаити
0 - 0 0 0
Шотландия1 тайм
Австралия
07:00
ТурцияНе начат
Германия
20:00
КюрасаоНе начат
Нидерланды
23:00
ЯпонияНе начат

Игрок "Зенита" получил лучшую оценку в сборной Бразилии после матча ЧМ-2026

Сборные Бразилии и Марокко поделили очки в матче первого тура чемпионата мира - 2026, сыграв вничью со счётом 1:1.
Фото: Getty Images
По окончании встречи FlashScore выставил оценки футболистам обеих команд. Лучшим игроком в составе сборной Бразилии стал защитник "Зенита" Дуглас Сантос, получивший 7,3 балла. Среди марокканцев самую высокую оценку заработал Браим Диас - 7,4.

Капитан петербургского клуба провёл на поле весь матч. Во втором туре ЧМ-2026 бразильцы сыграют со сборной Гаити.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится