Игрок "Зенита" получил лучшую оценку в сборной Бразилии после матча ЧМ-2026

Сборные Бразилии и Марокко поделили очки в матче первого тура чемпионата мира - 2026, сыграв вничью со счётом 1:1.

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Капитан петербургского клуба провёл на поле весь матч. Во втором туре ЧМ-2026 бразильцы сыграют со сборной Гаити. По окончании встречи FlashScore выставил оценки футболистам обеих команд. Лучшим игроком в составе сборной Бразилии стал защитник " Зенита " Дуглас Сантос, получивший 7,3 балла. Среди марокканцев самую высокую оценку заработал Браим Диас - 7,4.Капитан петербургского клуба провёл на поле весь матч. Во втором туре ЧМ-2026 бразильцы сыграют со сборной Гаити.