Гранат высказался о перспективах Японии в игре с Нидерландами

Владимир Гранат не исключает, что сборная Японии сможет навязать борьбу Нидерландам в матче первого тура чемпионата мира - 2026.

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- Японцы могут удивить. Крепкая и дисциплинированная команда. Матчи чемпионата мира и предыдущие международные соревнования показывают, что они выступают стабильно и доставляют много трудностей лидерам. Голландцам будет нелегко, - приводит слова Граната "Матч ТВ"

По мнению бывшего защитника российской национальной команды, азиатская сборная уже давно доказала, что умеет осложнять жизнь фаворитам.Встреча сборных Нидерландов и Японии состоится 14 июня на стадионе "Эй-ти-энд-ти Стэдиум" в Арлингтоне. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.